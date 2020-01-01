Harden, Brooklyn için, Rockets'ın 103 milyon dolarlık teklifini reddetti!

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, kendisine bir sezonda 50 milyon dolar kazandıracak bir uzatma kontratını reddettikten sonra yalnızca Brooklyn Nets'e ypaılacak bir takası kolaylaştırmaya odaklandığını bildirdi.



Rockets'ın, Harden'a mevcut sözleşmesi 2023'te sona erdiğinde başlayacak maksimum 103 milyon dolarlık bir uzatma kontratı teklif ettiği bildirildi. Harden bu teklifi babul etseydi, NBA tarihinde bir sezondaki garantili maaşı en az 50 milyon dolar olan ilk oyuncu olacaktı.



Wojnarowski, Nets ve Rockets'ın bir takas görüşmesi yaptığını, ancak iki takım arasında anlamlı bir tartışma yapılmadığını belirtti. Houston'ın Harden'ın takıma dönmesini beklediği bildirildi.



New York Times'tan Marc Stein, Rockets'ın, gelecek sezon Harden'ı tutmaya ve iki taraf arasındaki ilişkiyi onarmaya istekli olduğunu söyledi.



Ancak Wojnarowski'ye göre Harden, Rockets'ın şampiyonluk çekişmesinde şansının bittiğini ve Nets'in ilk NBA şampiyonluğunu kazanmak için kendisine en iyi şansını sunduğuna inanıyor.



Geçtiğimiz gün, Philadelphia 76ers'ın da Harden'ın tercih ettiği takas hedef yerleri listesinde yer aldığı bildirilmişti. Bununla birlikte, 31 yaşındaki yıldızın şu anda Brooklyn'de bulunmayı tercih ettiği ve Oklahoma City Thunder'dan eski takım arkadaşı Kevin Durant ve Kyrie Irving ile beraber oynamak istediği anlaşılıyor.



