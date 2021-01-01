Harden: "Brooklyn'den ayrılmayı düşünmüyorum"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, Nets ile uzatma kontratı imzalamamasına rağmen 'endişelenecek bir şey olmadığını' söyledi.



Harden, 18 Ekim olan son uzatma imzalama tarihini kaçırmış olsa da, takımda kalma arzusunu dile getirdi:



"Dürüst olmak gerekirse, sadece sağlıklı olmaya, vücudumu düzeltmeye ve ardından harika bir sezona hazırlanmaya odaklandım. Sözleşme ve para işleri zaten hallolur.



Bu organizasyondan ayrılmayı düşünmüyorum. Bu yüzden, doğrusu odak noktam yalnızca şampiyonluğu kazanmak.



Tepeden tırnağa ekiple aramızdaki iletişim inanılmazdı. Kendimi evimde hissediyorum. Endişelenecek bir şey yok. Yalnızca bireysel olarak bu yıla odaklanmak istiyorum, bu kadar."



Harden'ın 2022-23 sezonu için kontratında 47.3 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu var ve önümüzdeki yaz dört yıllık bir uzatma kontratı imzalayabilir.



