Harden: "Ben 76ers'ta emekli olmak istedim, onlar istemedi"

Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden, takımla arasında yaşanan dramayla ilgili sessizliğini bozarak, ilişkinin düzeltilemeyeceğini öne sürdü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Harden: 'Ben 76ers'ta emekli olmak istedim, onlar istemedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2023 11:20
Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden, takımla arasında yaşanan dramayla ilgili sessizliğini bozarak, ilişkinin düzeltilemeyeceğini öne sürdü.

Uzun zaman sonra beklenen açıklamayı yapan Harden, takımla yaşadığı çalkantılı duruma ilişkin içgörülerini paylaşarak, bozulan ilişkinin onarılmasının mümkün olmadığını ifade etti:

"Buraya takaslandığımda tek düşüncem, Sixers'ta emekli olmaktı. Ve yönetimin gelecek planlarında bu söz konusu değildi. Tam anlamıyla benim kontrolümün dışındaydı. İstemediğim bir şeydi. Ben de bu durumda yer almak istemedim. Bunun bir iş olduğunu anlayarak, ailem için bir karara varmam lazım. Bu kadar basit."

Kendisi ve Sixers genel menajeri Daryl Morey arasındaki dinamiklere de değinen Harden, güvenin onarılamaz biçimde aşındığını samimi bir şekilde sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery