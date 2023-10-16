Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden, takımla arasında yaşanan dramayla ilgili sessizliğini bozarak, ilişkinin düzeltilemeyeceğini öne sürdü.



Uzun zaman sonra beklenen açıklamayı yapan Harden, takımla yaşadığı çalkantılı duruma ilişkin içgörülerini paylaşarak, bozulan ilişkinin onarılmasının mümkün olmadığını ifade etti:



"Buraya takaslandığımda tek düşüncem, Sixers'ta emekli olmaktı. Ve yönetimin gelecek planlarında bu söz konusu değildi. Tam anlamıyla benim kontrolümün dışındaydı. İstemediğim bir şeydi. Ben de bu durumda yer almak istemedim. Bunun bir iş olduğunu anlayarak, ailem için bir karara varmam lazım. Bu kadar basit."



Kendisi ve Sixers genel menajeri Daryl Morey arasındaki dinamiklere de değinen Harden, güvenin onarılamaz biçimde aşındığını samimi bir şekilde sözlerine ekledi.



