"Harden ayrılmak istiyor, çünkü takım sahibi Trump destekçisi!" iddiası

Houston Rockets süperstarı James Harden'in Rockets'tan çıkmak istemesinin nedenlerinden birinin, takım sahibi Tilman Fertitta'nın eski ABD başkanı Donald Trump'ın destekçilerinden biri olması olduğu iddia edildi.



NBA muhabiri Ric Bucher, tüm organizasyonun Fertitta'nın Cumhuriyetçi eğilimleri ve bağışları nedeniyle kendisini parçaladığını bildirdi.



Bucher bu hikayeyi, The Odd Couple adlı podcast'in en son bölümünde paylaştı ve Russell Westbrook ve Harden gibi yıldızların başka bir yerde oynamak istemesinin sebebi olarak ima etti:



"Bunun başlangıçta Daryl Morey'nin ve Mike D'Antoni'nin ayrılışıyla ve Russell Westbrook ve James Harden'ın, 'Stephen Silas veya Rafael Stone'a saygısızlık olmasın, ancak bir başlangıç kiti istemiyoruz, şampiyonluk istiyoruz.' şeklinde düşünmeleriyle alakalı olduğunu sanmıştım. Stephen Silas veya Stone'a ne kadar saygı duyarsanız duyun, bu adamlar işte yepyeni ve takımın Lakers'ın önüne geçmesi için gerekli hamleleri yapabileceklerine dair beklentimiz nedir?



Ama duyduğuma göre, ki bubble dönemindeki boykot ve protestolara bakınca, siyasi duruşun ne kadar ilgisi olduğunu da biliyoruz, Tilman Fertitta'nın güçlü Cumhuriyetçi desteği ve bağışları, bu memnuniyetsizliğe katkıda bulunan şeylerden biri olabilir. Burada bir isyan var, çünkü Fertitta'ya, Trump'ı destekleyen bir adam olarak bakıyorlar."



