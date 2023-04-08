Philadelphia 76ers'ın, yıldız oyuncusu James Harden'ın bu yaz ayrılmaya karar vermesi durumunda 'çok üzülmeyeceği' iddia edildi.



Heavy'den Sean Deveney, Doğu Konferansı'ndan bir yöneticinin kendisine, 76ers'ın bu yaz şampiyonluk kazanmadığı takdirde Harden'ı kaybedebileceğini, ancak ekibin bu konuda çok endişeli görünmediğini söylediğini aktardı:



"O organizasyonda Harden'ın ayrılmasına hiç aldırış etmeyecek bazı kişiler var. Ayrılacağını sanmıyorum ama ayrılabilir de. Ve gitmese bile, Sixers'tan çok uzun süreli bir kontrat alamayacak. Artık yaşlanıyor, ona ne kadar bağlılık göstermek istersiniz bilemiyorum."



33 yaşındaki oyuncu Philadelphia'ya, Ben Simmons'ın Brooklyn Nets'e gönderildiği takasla dahil olmuştu ve Philly'de bazı iniş çıkışlar yaşamasına rağmen istikrarlı bir profil çizerek, Joel Embiid dışında kadrodaki en tehlikeli hücum tehdidi olmayı sürdürmüştü.



Harden, bu yıl Doğu Konferansı'nın 3. sırasını garantileyen 76ers için maç başına 21.0 sayı, 10.7 asist ve 6.1 ribaund ortalamaları yakaladı.





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