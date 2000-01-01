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Harden, All-Star'ların görüşmesinde yer almamış!

Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, özel konferans görüşmesinde NBA yıldızları arasında olmadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, özel konferans görüşmesinde NBA yıldızları arasında olmadığı bildirildi.

Yahoo Sports'dan Chris Haynes'e göre, bazı yüksek profilli NBA yıldızları Pazartesi günü özel bir konferans görüşmesi düzenlemişti, ancak bu görüşme içerisinde Harden bulunmuyordu.

ESPN'de çalışan eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Harden'ın gerçekten bulunmadığını doğruladı.

Görüşme sırasındaki All-Star'lar, şu kişilerdi: Oklahoma City Thunder point guardı Chris Paul, Brooklyn Nets'ten Kevin Durant, Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Anthony Davis, LA Clippers'tan Kawhi Leonard, Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, Portland Trail Blazers'dan Damian Lillard, Golden State Warriors'tan Steph Curry ve Harden'ın takım arkadaşı Russell Westbrook.

Perkins, Harden'ın ihmaliyle ilgili olarak Haynes'e özel olarak ulaştığını paylaştı:

"Chris Haynes'i aradım ve bana, bildiği kadarıyla James Harden'ın bu görüşmede olmadığını onayladı."

Oyuncular görüşmede bir arada olmaya çalıştığı ve bildirildiğine göre, uygun güvenlik önlemleri alındığı sürece 2019-20 sezonunu tamamlama tercihlerini belirttikleri açıklanmıştı.

2018 MVP'sinin görüşme dışında bırakılmasıyla ilgili, müsait olmadığı ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.


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