Philadelphia 76ers guardı James Harden, takımla olan ilişkisinin düzelmesi için artık "çok geç" olduğunu söyledi.



KHOU 11'den Jason Bristol ile yaptığı bir röportajda Harden, 76ers'la arasını düzeltme konusuna değinildiğinde bu duruma şüpheli yaklaştığını belli eden bir tavır sergiledi.



Yakın zamanda Sixers'ın başkanı Daryl Morey'yi yalancı olmakla suçlamış olan Harden, Philly ekibiyle olan mevcut ilişkisi hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Bütün yaz sabır gösterdim. Yalnızca kontrolümde olanlara odaklanacağım ve bunlar da formda kalmayı sürdürerek iyi bir sezona hazırlanmak."



Sixers ile ilişkisini düzeltmek için çok mu geç olduğu sorulduğunda ise, Harden "Bence öyle." yanıtını verdi.



35.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullandıktan sonra Sixers'tan takasını isteyen Harden'ın, özellikle LA Clippers'ın yolunu tutmak istediği öne sürülmüştü.



