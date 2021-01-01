Harden, 46 dakikada 5 sayı atması sonrası: "En azından kazandık"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, Nets'in Doğu Konferansı yarı finalinde Milwaukee Bucks'a karşı 5. maçında aldığı galibiyette gösterdiği vasat altı performansın ardından konuştu.



Geçtiğimiz günlerde Nets ekibi, Kyrie Irving ve Harden'ın serinin 5. maçında oynamayacağını duyurmuştu. Ancak geçtiğimiz günün sabahında Harden fikrini değiştirdiğini ve oynamaya karar verdiğini söyledi.



Brooklyn'in Milwaukee'yi 114-108 mağlup ettiği ve 3-2 öne geçtiği serinin 5. maçında 46 dakika sahada kalarak 5 sayı üretebilen 31 yaşındaki oyuncu, karşılaşma sonrasında şu açıklamaları yaptı:



"Uyandım ve bir anda oynama kararı aldım. Sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Umarım takım arkadaşlarıma biraz cesaret ve enerji verebilmişimdir."



Karşılaşmada üçlük çizgisinin gerisinden denediği 8 şutta da isabet bulamadan, toplamda 1/10 isabetle oynamış olan Harden, ayrıca altı ribaund, sekiz asist kaydererek, dört de top kaybı yapmıştı.



"46 DAKİKA BİRAZ FAZLA OLDU"



Harden şu anda kendini iyi hissettiğini ve Perşembe gecesi Milwaukee'deki 6. maç için hazır olacağını belirtti:



"Oynamayı beklemiyordum, bu yüzden 46 dakika çok fazlaydı. Ama sorun yok. Yalnızca biraz dinlenerek gereken tedaviyi yaptırmam lazım. Antrenörlerimize, beni hazırlama konusunda inanılmaz bir iş çıkardıkları için teşekkür ederim. Şimdi biraz dinlenerek, 6. maçta kendime bir şans daha tanıyacağım ve istediğim sonuçları elde etmeye çalışacağım.



Harika hissediyorum. Kazandık sonuçta. Önemli olan da bu. Bu noktada, her ne gerekiyorsa yapmak gerek. Galibiyeti aldığımız sürece gerisi önemli değil. Bizim için mürhiş bir takım galibiyeti oldu."



"HEP BİR DARBE YİYORUZ GİBİ..."



Harden ayrıca, playoff döneminde karşılarına çıkan zorluklara karşı başlarını dik tutmaları gerektiğini de sözlerine ekledi:



"Sene boyunca pek beraber oynayamamıştık, bir sürü sakatlıkla ve başka sıkıntılarla uğraşmıştık. Bu yüzden, playoff zamanında bazı olasılıkların bize karşı olacağını ve bazı zorluklarla karşılaştığımız anlar yaşayacağımızı biliyoruz. Tek yapmamız gereken, işi nasıl halledebileceğimizi çözmek.



Sanki işler yolunda giderken hep bir darbe yiyormuşuz gibi geliyor. Takım arkadaşlarıma da her şeye rağmen savaşmaya devam etmeleri gerektiğini söylüyorum. Onlarla gurur duyuyorum."



