Harden: "30'lu ve 40'lı sayılara, istesem de dönemem..."

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, son zamanlardaki düşük skor performanslarının nedenini açıkladı.



Bu sezon skor üretmekte zorlanan ve %36.4 şut isabetiyle 17.3 sayı ortalamasına sahip olan Harden, yaz döneminin büyük bölümü rehabilitasyonla geçtiği için bir maçta 30-40 sayı atmaya "geri dönemeyeceğini" belirtti:



"30'lu ve 40'lı sayılara ne kadar geri dönmek istesem de, dönemem. Ne kadar arzu etsem de, çıkıp hiç antrenman yapma fırsatım olmadı. Tüm zamanım rehabilitasyonla geçti."



Harden, Nets'in geçen sezon Milwaukee Bucks'a karşı playoff serisi sırasında sakatlanmıştı.



