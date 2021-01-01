Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Harden: "30'lu ve 40'lı sayılara, istesem de dönemem..."

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, son zamanlardaki düşük skor performanslarının nedenini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı James Harden, son zamanlardaki düşük skor performanslarının nedenini açıkladı.

Bu sezon skor üretmekte zorlanan ve %36.4 şut isabetiyle 17.3 sayı ortalamasına sahip olan Harden, yaz döneminin büyük bölümü rehabilitasyonla geçtiği için bir maçta 30-40 sayı atmaya "geri dönemeyeceğini" belirtti:

"30'lu ve 40'lı sayılara ne kadar geri dönmek istesem de, dönemem. Ne kadar arzu etsem de, çıkıp hiç antrenman yapma fırsatım olmadı. Tüm zamanım rehabilitasyonla geçti."

Harden, Nets'in geçen sezon Milwaukee Bucks'a karşı playoff serisi sırasında sakatlanmıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal