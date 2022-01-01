"Harden, 3. yıldız için daha az paraya imzalayabilir" iddiası!

Philadephia 76ers yıldızı James Harden'ın, 76ers'ın bu yaz üçüncü bir yıldızla sözleşme imzalamasına yardımcı olmak için kontratındaki opsiyonu reddedebileceği iddia edildi.



Harden, 76ers'a takasının ardından gelecek sezon için olan 47.366.760 dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmamıştı.



76ers yıldızı bu opsiyonu kullanacağını belirtse de, ESPN'den Zach Lowe'a göre takımın üçüncü bir yıldız oyuncu için maksimum oranda yer açabilmesi için reddedebileceğine dair bir düşünce var:



"Bir komplo teorisi daha var. Bu teori, James Harden'ın, Philadelphia'nın Tobias Harris'i ve diğer bazı oyuncuları yollayarak üçüncü bir yıldız için neredeyse yetecek bir maksimum kontrat boşluğu açması adına, daha az parayla yeniden sözleşme imzalayacağını iddia ediyor.



Ligde konuşulan iddia bu. Ve bunu konuşanlar, 'Bu gerçekleşirse, lig ofisinde bazı kişiler şaşkına dönebilir' diyorlar."



Oyuncuların takımlarının en iyi yıldızları takas edebilmeleri için daha az para almaları durumu, geçmişte Tim Duncan ve Dirk Nowitzki gibi efsane oyuncuların da yaptığı şeylerdi.



