Hardaway: "Wiseman, Chris Bosh gibi. Warriors için harika olur!"

NBA efsanesi Penny Hardaway, 2020 NBA Draftı'nın üst kademesinde seçilmesi beklenen eski oyuncusu James Wiseman hakkında konuştu.



Hardaway, Wiseman yasadışı ödemeler nedeniyle askıya alınma cezası almadan önce, Memphis Üniversitesi'nde kendisini üç maç çalıştırmıştı.



Penny, NBC Sports ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, Wiseman'ı eski NBA yıldızı Chris Bosh ile karşılaştırdı ve ayrıca Golden State Warriors için mükemmel bir seçim olacağını da ekledi:



"Oyunun bazı tarafları bana Chris Bosh'ı hatırlatıyor. Bunun birçok insan için zorlama bir karşılaştırma olduğunu biliyorum. Ama onu gördüğümde, üç sayı çizgisine çıkma yolu, Bosh ile benzerlikler gösteriyor. Ama o çok daha atletik.



Oyuna ve hızına kolayca ayak uydurabilir. Çok atletik ve çok hızlı. Ligde, çembere en iyi devrilen adamlardan biri olacaktır. Aynı zamanda bir çember koruyucusudur da. Beceri seti şu anda yeterince iyi ve daha da iyi olacak, özellikle de Draymond, Klay ve Steph gibi veteranlarla oynayacağı için."



2.28m boyunda bir kulaç uzunluğuna ve cezbedici bir savunma becerisine sahip olan Wiseman, 2.15m boyunda bir pivot olarak, 2020 Draftı'nda göze çarpan bir oyuncu. Draft, 18 Kasım'da düzenlenecek.



