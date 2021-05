Hardaway: "NBA'de pas vermeyi gerçekten seven 5-6 oyuncu var"

NBA efsanesi Tim Hardaway Sr. pas verme sanatı hakkında konuşarak, bir oyuncuyu harika bir pasör yapan şeyi ve NBA'deki en iyi pasörlerden bazılarının kimler olduğunu paylaştı.



Hardaway ilk olarak bugünün oyununda bir oyuncuyu harika bir pasör yapan şeyin ne olduğu hakkında şunları söyledi:



"Günümüzde bir oyuncu harika bir pasör ve bir pozisyon yaratıcı yapan şey nedir? Öncelikle bunu yapmak istemelisiniz ve sahaya çıktığınızda bu tür oyunları kuracak kişi olmak zorundasınız. Bana göre modern NBA'deki pasörlük seviyesi harika bir düzeyde. Chris Paul'un veya James Harden'ın bakmadan attığı pasları örnek gösterilebilir.



Size pasörlüğü için yeteri kadar övgü almayan bir adamdan bahsedeyim. Draymond Green. Ne zaman ve nasıl pas vereceğinizi bilmeniz gerekiyor. Saha görüşünüz, kimin kat edeceğini, kimin şut atacağını veya kimin geri dönerek şuta kalkacağını kestirmek zorunda. Takım arkadaşlarınızı ve topu nasıl yollayacağınızı bilmelisiniz."



"5-6 OYUNCU FALAN VAR"



Hardaway, modern NBA'de takım arkadaşlarına asist yapmayı gerçekten seven oyuncuların bazılarını ise şu şekilde sıraladı:



"Bu kayıp bir sanat, NBA'de pas vermeyi gerçekten seven yaklaşık 5-6 oyuncu falan var. Luka Doncic, Chris Paul, Ben Simmons, Draymond Green ve Nikola Jokic. Jimmy Butler bile diyebilirim, o da seviyor.



Takım içinde bunun herkese yayılabilmesi için böyle birine ihtiyacınız var. Topu yolladığınızda, takım arkadaşınıza savunmacıdan daha önce varmalı. Bunu bir savunmacı olarak her zaman önceden kestirebilirsiniz, lakin yanlış yaparsanız, rakibe boş şut imkanı vermiş olursunuz."