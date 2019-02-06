Beşiktaş'ın Hannover'in elinden kaptığı Shinji Kagawa için milli takımdan arkadaşı Genki Haraguchi Alman basınına konuştu.

Hannover'de oynayan Haraguchi, Kagawa ile ilgili, "Shinji, Japonya'nın en iyi oyuncularından biri. Dortmund'da fazla oynayamadığı için Asya Kupası kadrosunda yer almadı. Eğer eski formuna geri dönerse, Japonya Milli Takımı'nda tekrar önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

27 yaşındaki oyuncu "Hannover'in Kagawa'sı olmak istiyor musun" şeklindeki bir soruya "Şu anda Hannover'de iyi bir performans göstermek istiyorum" şeklinde cevap verdi.

"BEŞİKTAŞ UÇAKLA GÖTÜRDÜ"

Alman ekibinin idari menajeri Horst Heldt, Kagawa ile ilgili geçtiğimiz günlerde, "Yanlış giden bir şey yoktu. Şansımızı son dakikaya kadar zorladık. Oyuncunun iki seçeneği vardı, elimizden geleni yaptık ama o tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. Bir önceki gün Dortmund'la görüşmelere başladık ve son anda anlaşma sağladık. Ancak Beşiktaş, özel uçak gönderip Kagawa'yı götürdü. Oyuncunun tercihi bu oldu. İllegal herhangi bir şey olmadı" açıklamasını yapmıştı.