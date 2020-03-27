Son iki gündür dünya, corona virüsünün yanında yeni bir salgının ortaya çıktığı ve farelerden insanlara bulaşan hanta virüsünün insanları öldürmeye başladığı iddiası ile çalkalanıyor. Çin'in Wuhan kentinde tespit edilen yeni bir corona virüsünün hızla yayılmasının neden olduğu küresel KOVID-19 pandemisi devam ederken, yeni bir virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye başladı.Hantavirüs endişesinin çoğu, Çin merkezli bir İngilizce yayını olan Global Times'ın bir tweet'inden kaynaklanıyor. Hanta virüsünün dünya genelinde ilk defa görüldüğü iddiası da, insanların kapıldığı korkuyu artırdı. Ancak hanta virüsü ile ilgili bilinmesi gereken çok önemli bilgiler var. Haberimizde, hanta virüsü hakkında ilk defa duyacağınız bilgileri derledik.Çin'de bildirilen tek bir hantavirüs vakası, bir salgın anlamına gelmez ve hantavirüsler yeni değildir. Onlarca yıl geriye gittiğimizde hanta virüs vakaları ile dünyanın dört bir yanında karşılaşabiliriz ve COVID-19 gibi insandan insana bulaşmıyorlar. Bunun yerine, hantavirüsler kemirgenlerden insanlara yayılır ve vakalar oldukça nadirdir. Hantavirüsün ilk ortaya çıkışı, 190 Amerikalının öldüğü ve yaklaşık 3.000 kişinin enfekte olduğu olduğu Kore savaşı sırasında kaydedildi.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, kemirgenler hastalığı "idrar, dışkı ve tükürük yoluyla ve daha az sıklıkla bir insanı ısırması yoluyla" insanlara bulaştırır.CDC, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan en yaygın hantavirüs hastalığı tipinin Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS) olduğunu ve yine nadir olduğunu söylüyor. HPS ilk olarak sağlık profesyonelleri tarafından 1993 yılında ABD'nin Güneybatı bölgesinde keşfedildi. Araştırmacılar, 1959'da Utah'ta 38 yaşında bir adamın ölümüne neden olan ilk vakayı yakından inceledi. 1993'ten 2017'ye kadar ABD'de 728 bilinen vaka vardır.HPS yüksek ateş, kas ağrıları ve zatürree ile sonuçlanır. Mevsimsel gripteki %0.1'lik ölüm oranından kat kat yüksek olan %38'lik bir ölüm oranına sahiptir.Bir hantavirüsün neden olduğu ikinci bir hastalık türü, Renal Sendromlu Hemorajik Ateştir (HFRS). Bu hastalık çoğunlukla Doğu Asya ve Avrupa'da bulunur, ancak Amerika'da görülmez.Tipik olarak kişiden kişiye yayılamasa da, hantavirüs vakaları ölümcül olabilir. CDC'ye göre, hantavirüs enfeksiyonlarının ölüm oranı yaklaşık% 38'dir.Çin'de, hantavirüs enfeksiyonları ABD'den daha yaygındır, ancak yine de nadirdir. Virolog ve hantavirüs uzmanı Colleen B.Jonsson, yeni tanımlanan hantavirüslerin Çin'de yaklaşık 75.000 kişinin her yıl ciddi hantavirüs komplikasyonları ile karşılaştığını gösterdiğini yazıyor.Hayır.Davis, "Şu anda, HPS'nin erken tanınması ve müteakip tıbbi destek dışında HPS için kesin bir tedavi yoktur" dedi. "Şimdiye kadar herhangi bir hantaviruse karşı koruma sağlayacak herhangi bir aşı yoktur."Aşı olmadığı için hantavirüsü önlemenin en iyi yolu kemirgenlerle yakın temastan kaçınmaktır. Uzmanlar, boşlukları ve delikleri kapatmayı, tuzaklar yerleştirmeyi ve alanları mümkün olduğunca temiz ve yiyeceksiz tutmanızı öneriyor.Hanta virüsü ile ilgili atılan bir tweet, dünya çapında yüzbinlerce COVID-19 vakası rapor edilirken ve ABD'de koronavirüsün neden olduğu hastalık ve ölümlerin artmaya devam ederken, ikinci bir salgının ortaya çıktığından bahsettiği için korkulara neden oldu. İşte Mart ayı sonlarında Twitter'da yayılan o tweet(gizliliği korumak için kullanıcının adı kesilmiştir)...