Hansi Flick'ten İlkay itirafı!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ligde Athletic Bilbao ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Takımdan ayrılan ve Manchester City'ye geri dönen İlkay Gündoğan ile ilgili konuşan Alman teknik adam, "İlkay Gündoğan harika bir insan. Bize kulübe yardımcı olmak istediğini söyledi ve fikrini değiştirerek ayrıldı." dedi.



Athletic Bilbao forması giyen ve adı transfer döneminde Barcelona ile anılan Nico Williams ile ilgili konuşan Flick, "Başka takımlarda oynayan oyuncularla ilgili konuşmak benim işim değil." ifadelerini kullandı.



Transfer dönemi bitmeden önce sol kanada takviye yapılıp yapılmayacağı yönünde gelen sorunun ardından Hansi Flick, "Hep söylediğim gibi, elimizdeki oyunculara odaklanıyorum. Önümüzdeki hafta neler olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.





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