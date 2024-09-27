Hansi Flick'ten derbi açıklaması!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ligde cumartesi günü Osasuna ile oynayacakları maç öncesi konuştu.



Alman teknik adam, La Liga'da hafta sonunda oynanacak Atletico Madrid - Real Madrid derbisi için gelen sorunun ardından, "Ben sadece kendi takımıma odaklanıyorum. İşimizi yapmalıyız ve bu da kazanmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.



LİGDE TÜM MAÇLARI KAZANDI



Hansi Flick yönetimindeki Barcelona La Liga'da çıktığı 7 maçın 7'sini de kazandı.



DERBİ NE ZAMAN?



Atletico Madrid ile Real Madrid, 29 Eylül Pazar günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Madrid derbisi öncesi Real Madrid'in 7 maçta 17, derbiye sahipliği yapacak Atletico Madrid'in ise 7 maçta 15 puanı bulunuyor.



