Hansi Flick'ten derbi açıklaması!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ligdeki Atletico Madrid - Real Madrid derbisi için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hansi Flick'ten derbi açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2024 16:41
Son güncelleme 27 Eylül 2024 17:04
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ligde cumartesi günü Osasuna ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Alman teknik adam, La Liga'da hafta sonunda oynanacak Atletico Madrid - Real Madrid derbisi için gelen sorunun ardından, "Ben sadece kendi takımıma odaklanıyorum. İşimizi yapmalıyız ve bu da kazanmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

LİGDE TÜM MAÇLARI KAZANDI

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona La Liga'da çıktığı 7 maçın 7'sini de kazandı.

DERBİ NE ZAMAN?

Atletico Madrid ile Real Madrid, 29 Eylül Pazar günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Madrid derbisi öncesi Real Madrid'in 7 maçta 17, derbiye sahipliği yapacak Atletico Madrid'in ise 7 maçta 15 puanı bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery