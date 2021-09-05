Hansi Flick'ten Boateng'in imzasına eleştiri

Jerome Boateng'in Lyon'a imza atmasını Almanya Milli Takım teknik direktörü Hansi Flick basın toplantısında eleştirdi.



Alman teknik adam Boateng ile uzun uzun görüştüğünü ancak başarılı stoperin karının Lyon'a imza atmak yönünde aldığını belirterek, "Ona Lyon'a git dediğimi söylemem doğru olmaz. Oyuncularımla sık sık konuları tartışırım. Jerome ile de sık sık görüşüyoruz bu konuları ama o da ne istediğini bilecek yaşta." diye konuştu.ü



Flick Jerome Boateng'e en azından uluslararası turnuvalarda oynayan bir takıma gitmesinin doğru olacağını söylediğini belirterek, "Son iki yılda çok iyi bir seviye kazanmak için çok çaba sarf etti." diye konuştu.



Flick ayrıca Alman Milli takımında yaşa bakmaksızın kendilerine katkı sağlayacaklarına inandıkları tüm futbolculara kapılarının açık olduğunu belirtti.



