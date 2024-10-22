Hansi Flick'ten Bayern Münih için açıklama!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.



Alman teknik adam, "Her maça rakibi detaylı bir şekilde inceleyerek hazırlanıyoruz. Bayern Münih'in hayatımda özel bir yeri var ama şimdi benim için yeni bir sayfa açıldı. Barcelona'da olmak büyük bir zevk. Taraftarlar çok tutkulu ve takımın her şeyini vermesini sağlıyor. Bizim yapacağımız da bu. İyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.



Barcelona ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Çarşamba günü İspanya'da karşı karşıya gelecek.



