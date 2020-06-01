Hansi Flick tarih yazarak şampiyonluğa gidiyor

Sezona Niko Kovac yönetiminde giren Bayern Münih, ilk 10 hafta sonunda elde ettiği 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 22 puanlı Mönchengladbach'ın 4 puan gerisinde 4. sıradaydı.Ancak Borussia Dortmund maçında takımın başına uzun yıllardır Almanya Milli Takımı'nda Joachim Löw'ün yardımcılığını yapan Hansi Flick geçti. 55 yaşındaki tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yarışındaki rakibi karşısında aldığı 4- 0'lık zafer ile Kırmızı-Beyazlı ekipteki kariyerine harika başladı.Flick, sonrasında da hız kesmedi. Bitime 5 hafta kala şampiyonluk kupasını bir ucundan tutan Alman çalıştırıcı, rekorlarla zafere koşuyor.Flick'in öğrencileri, şu ana kadar rakip fileleri 86 kez havalandırdı. Bu anlamda Bayern Münih, 29. hafta sonunda ligdeki en yüksek gol sayısına ulaştı.Ayrıca Flick, önceki gün Düsseldorf karşısında alınan 5-0'lık zafer ile Bavyera ekibinde çıktığı ilk 25 maçın 22'sini kazanarak kulüp tarihinde bu alandaki en yüksek sayıya ulaştı. Daha önce ki ise rekor 21 galibiyet alan Pep Guardiola'ya aitti.