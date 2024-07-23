Hansi Flick: 'Takımım direkt kaleye gitmeli'

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, kulübün oyun kültürüne dair açıklamalarda bulundu.



Oyun sisteminde değişiklik yapabileceğini söyleyen Alman teknik adam, "Barcelona'da pas oyunu bir kültür ancak ben oyuncularımın direkt olarak kaleye gitmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.



Odaklarının gol atmak olacağını söyleyen Flick, "Benim oyun anlayışım kulübün oyun kültüründe çok büyük değişiklikler gerektirmiyor. Sadece gol atmaya odaklanmalıyız." sözlerini sarf etti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU