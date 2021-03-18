Hansi Flick: 'İstediğimiz bazı transferler olmadı'

Almanya devi Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick, transferler için açıklamalarda bulundu.



İstediği bazı transferlerin olmadığını söyleyen Flick, "Herkes benim Hudson Odoi ve Dest transferlerini hayal ettiğimi söyledi, evet onları istedim ancak olmadı. Leroy Sane'nin yerine de Werner ve Havertz'i istediğimi söylediler, hayır bu doğru değil, biz 3'ünü de istedik. Sonunda Sane'yi aldık ve memnunuz." dedi.



