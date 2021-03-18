Hansi Flick: "İstediğimiz bazı transferler olmadı"

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick, itiraflarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hansi Flick: 'İstediğimiz bazı transferler olmadı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mart 2021 18:35
Leroy Sané
Leroy Sané
Bayern Munih
Almanya devi Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick, transferler için açıklamalarda bulundu.

İstediği bazı transferlerin olmadığını söyleyen Flick, "Herkes benim Hudson Odoi ve Dest transferlerini hayal ettiğimi söyledi, evet onları istedim ancak olmadı. Leroy Sane'nin yerine de Werner ve Havertz'i istediğimi söylediler, hayır bu doğru değil, biz 3'ünü de istedik. Sonunda Sane'yi aldık ve memnunuz." dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.