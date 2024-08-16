Hansi Flick: "Dani Olmo'nun lisansını çıkaramadık"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yeni transfer Dani Olmo'nun lisansını çıkaramadıklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; fcbarcelona.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hansi Flick: 'Dani Olmo'nun lisansını çıkaramadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2024 15:10
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yeni transfer Dani Olmo'nun lisansını çıkaramadıklarını açıkladı.

Finansal kriterlerin yerine getiremedikleri için Olmo'nun transfer kaydını yapamadıklarını söyleyen Alman teknik adam, "Dani Olmo'nun lisansını henüz çıkaramadık, bu hafta sonu Valencia'ya karşı forma giyemeyecek." dedi.

Olmo'nun fiziksel olarak da hazır olmadığını söyleyen Flick, "Olmo oynayamayacak ancak zaten fiziksel olarak hazır durumda değildi." ifadelerini kullandı.

Barcelona, 26 yaşındaki oyuncuyu RB Leipzig'den 62 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery