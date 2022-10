Hansi Flick: 'Almanya, kendini yeniden ispatlamak zorunda'

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Hansi Flick, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu.



2006'dan 2014'e kadar Almanya'da Joachim Löw'ün yardımcılığını yapan Flick, 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk başarısını yakaladı. Flick bu kez başrolde...



İşte Hansi Flick'in açıklamaları:



"Löw ile birlikte her zaman takımın nasıl antrene edildiğine ve geliştiğine odaklandık. Antrenmana kalite getirmek, geri çekilmek ve bir sonraki hazırlık maçını beklemek yerine antrenmanda en iyi performansları göstermek önemlidir. Şimdi takımdan yoğunluk bekliyoruz. Bayern Münih'te geçirdiğim süre boyunca da böyleydi."



"BU GÖREV BENİM İÇİN EVE DÖNMEK"



"Almanya Milli Takımı için çalışmak, eve dönmek gibi geliyor. Ben buradayken inşa edilen yapıya geri dönmek. Geri dönüp tekrar bu göreve gelmek gerçekten çok güzel. Münih'te geçirdiğim zamanın, milli takım teknik direktörü olarak çalışmam üzerinde büyük etkisi oldu. Orada en üst düzeyde çalıştım ve yoğun ama iyi, başarılı bir zamandı. Tabii ki milli takım teknik direktörü olmak için bir adım atmam gerekip gerekmediğini uzun süre düşündüm ve başka adaylar da vardı. Hayatım boyunca milli takım teknik direktör olma şansım asla olmadı. Çok mutluyum ve bir yandan gurur duyuyorum ama diğer yandan çok fazla baskı var. Birçok insan başarılı olmamı ve dünya şampiyonu olmamızı istiyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki diğer ülkelerin de harika oyuncuları var ve tüm teknik direktörler meydan okuma konusunda heyecanlı. Elimizden gelenin en iyisini yapmak, iyi hazırlanmak ve turnuva sonunda ne olacağını görmek istiyoruz."



"İSPANYA ÇOK GÜÇLÜ, JAPONYA ZOR"



"Dünya Kupası grumuzda İspanya en güçlü rakibimiz çünkü elit oyuncuları var. Çok değişken futbol oynuyorlar ve her maç için yeni bir oyun planları var. Bazı şeyleri nasıl yaptıklarını görmek güzel olacak.



Japon oyuncular çok atletik, hızlı ve paslaşmaya güveniyorlar. Oyuna girmelerini engellemek için güçlü bir savunmaya sahip olmak bizim için çok önemli olacak. İlk rakibimiz olacaklar, bu yüzden bir tür test maçı olacak.



Kosta Rika da iyi futbol oynayabilen bir takım. Biraz bilinmeyen bir rakip ama hayatı bizim için olabildiğince zorlaştıracak bir takım."



"KENDİMİZİ İSPAT ETMEK ZORUNDAYIZ"



"Son şampiyon olsanız bile bir sonraki Dünya Kupası'nda kendinizi ispat etmeniz gerekiyor. Her zaman takip ediliyoruz ve Almanya'dan beklentiler son derece yüksek. Ancak iyi hazırlanıyoruz ve başarıyı garanti edemesek de rakiplerimizle yüzleşmek için mümkün olan en iyi durumda olduğumuzdan emin olabiliriz. Ve umarım sonunda performansımız 2018'dekinden farklı olur."