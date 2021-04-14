Hansi Flick: "Adil bir kaybeden olarak PSG'yi kutlarım"

Bayern Münih'in hocası Hansi Flick, PSG maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Hansi Flick: 'Adil bir kaybeden olarak PSG'yi kutlarım'
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14 Nisan 2021 02:39
Bayern Münih teknik direktörü Hansi Flick, PSG'ye elendikleri Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ardından konuştu.

Alman hoca yaptığı maç sonu değerlendirmesinde rakiplerinin gücünden övgüyle bahsederek, "Hücumda ne kadar etkili olduklarını herkes gördü. Adil bir kaybeden olarak PSG'yi tebrik ederim" diye konuştu.

Flick turu kaybeden oyuncularının övgüyü hak ettiğini söyleyerek, "Turu kaybeden taraf biz olsak da oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Futbolcularım çok büyük iltifatları hak ediyor. Normalde takımım son 4 için daha kaliteli ancak bugün final vuruşlarında eksik kaldık" sözlerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih'in hocası Hansi Flick'in adı Almanya Milli Takımı'nda Löw'ün yerini alacakların başında geliyor.



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