Hans-Joachim Watzke: 'Beşiktaş maçları özel olacak'

Borussia Dortmund Kulübü Üst Yöneticisi Hans-Joachim Watzke, Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun önemli ve güçlü kulüplerden oluştuğunu söyledi.



Watzke, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu grup kurasının ardından Beşiktaş, Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax'ın bulunduğu C Grubu'nu değerlendirdi.



Gruptaki rakiplere karşı dikkatli olmaları gerektiğini kaydeden Watzke, "Güçlü takımlardan oluşan bir gruptayız, her takım kaliteli. Beşiktaş'a karşı bizim için özel maçlar oynayacağız. Almanya'da birçok Türk taraftar var ve bu özel bir durum. Beşiktaş güçlü bir takıma sahip. Ajax, Sporting Lizbon ve özellikle Beşiktaş'a karşı dikkatli olmalıyız. Bu gruptan çıkmak için önemli şansımızın olduğunu düşünüyorum. Tabii ki maçlar sahada oynanıyor." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın Milan ile 4. torbadaki en güçlü ekiplerden biri olduğunu da ifade eden Watzke, ismi transfer söylentilerine karışan Borussia Dortmund'un genç golcüsü Erling Haaland'ın takımda kalacağını sözlerine ekledi.