Hans-Joachim Watzke: '111 yıldır Haaland'sız oynuyoruz!'

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Erling Haaland'ın ayrılması durumunda yerine yeni oyuncu bulmalarının zor olmadığını söyledi.



"111 YILDIR HAALAND YOKTU"



Haaland için çıkan Manchester City haberlerinin ardından açıklama yapan Watzke, "Biz, 113 yıldır futbol oynuyoruz, 111 yıldır Haaland yoktu. Daha önce de Robert Lewandowski vardı, 2014'te ayrıldıktan sonra da oynamaya devam ettik" ifadelerini kullandı.



"HERKES EMİN OLSUN"



Alman futbol, "Eğer Haaland ayrılırsa, yerine yeni futbolcu buluruz, bu konuda herkes yüzde yüz emin olsun" dedi.



5 YILLIK İMZA



Almanya'da ve İngiltere'de son çıkan haberlere göre Manchester City, Haaland'ın serbest kalma bedeli olan 75 milyon euro'yu ödeyecek ve Norveçli golcüyü kadrosuna katacak. Genç futbolcu, İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.





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