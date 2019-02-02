Hannover'den Shinji Kagawa itirafı

Devre arası transfer döneminin son gününde Shinji Kagawa'yı Beşiktaş'a kaptıran Hannover 96'dan transfer için açıklama geldi.
Alman basınına konuşan Hannover Sportif Direktörü Horst Heldt, ''Kagawa için Dortmund ile anlaşmıştık. Futbolcunun önünde iki seçenek vardı. Biz her şeyi yaptık ama Kagawa, çoktan İstanbul'a yola çıkmıştı. Beşiktaş, transferde daha hızlı davrandı. Özel uçak yollayıp Kagawa'yı getirdiler.'' sözlerini kullandı.
''BU TRANSFERDE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİK''
Japon futbolcuyu çok istediklerini belirten Heldt, ''Biz onu gerçekten çok istedik ama Kagawa, metropol bir şehire gitmek istedi, boğazı seçti. Bu transferde ikinci olduk ve yenildik.'' dedi.
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Alman basınına konuşan Hannover Sportif Direktörü Horst Heldt, ''Kagawa için Dortmund ile anlaşmıştık. Futbolcunun önünde iki seçenek vardı. Biz her şeyi yaptık ama Kagawa, çoktan İstanbul'a yola çıkmıştı. Beşiktaş, transferde daha hızlı davrandı. Özel uçak yollayıp Kagawa'yı getirdiler.'' sözlerini kullandı.
''BU TRANSFERDE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİK''
Japon futbolcuyu çok istediklerini belirten Heldt, ''Biz onu gerçekten çok istedik ama Kagawa, metropol bir şehire gitmek istedi, boğazı seçti. Bu transferde ikinci olduk ve yenildik.'' dedi.
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