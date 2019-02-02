  •  
    ''Biz Kagawa'yı istedik, Beşiktaş uçak gönderdi''
  •  
    "Bir transfer istemiştim sadece Süper Lig'den..."
  •  
    Fatih Terim'in veto ettiği 7 transfer ortaya çıktı!..
  •  
    "Fenerbahçe bu sene UEFA Kupası'nı alabilir"
  •  
    İşte sözleşme gerçeği! TFF'de neden hala yok?

Hannover'den Shinji Kagawa itirafı

Bundesliga ekiplerinden Hannover 96'dan, transfer döneminin son gününde Beşiktaş'a imza atan Shinji Kagawa hakkında itiraflar geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hannover'den Shinji Kagawa itirafı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2019 16:31
Devre arası transfer döneminin son gününde Shinji Kagawa'Beşiktaş'a kaptıran Hannover 96'dan transfer için açıklama geldi.

Alman basınına konuşan Hannover Sportif Direktörü Horst Heldt, ''Kagawa için Dortmund ile anlaşmıştık. Futbolcunun önünde iki seçenek vardı. Biz her şeyi yaptık ama Kagawa, çoktan İstanbul'a yola çıkmıştı. Beşiktaş, transferde daha hızlı davrandı. Özel uçak yollayıp Kagawa'yı getirdiler.'' sözlerini kullandı.

''BU TRANSFERDE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİK''

Japon futbolcuyu çok istediklerini belirten Heldt, ''Biz onu gerçekten çok istedik ama Kagawa, metropol bir şehire gitmek istedi, boğazı seçti. Bu transferde ikinci olduk ve yenildik.'' dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için