Hannover'den Shinji Kagawa itirafı

Devre arası transfer döneminin son günündeyı'a kaptıran Hannover 96'dan transfer için açıklama geldi.Alman basınına konuşan Hannover Sportif Direktörü Horst Heldt, ''Kagawa için Dortmund ile anlaşmıştık. Futbolcunun önünde iki seçenek vardı. Biz her şeyi yaptık ama Kagawa, çoktan İstanbul'a yola çıkmıştı.'' sözlerini kullandı.Japon futbolcuyu çok istediklerini belirten Heldt, ''Biz onu gerçekten çok istedik ama Kagawa, metropol bir şehire gitmek istedi, boğazı seçti. Bu transferde ikinci olduk ve yenildik.'' dedi.