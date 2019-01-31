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Hannover'den Shinji Kagawa için sürpriz açıklama!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı ve transfer için İstanbul'a getirdiği Shinji Kagawa için Bundesliga ekibi Hannover 96'dan sürpriz açıklamalar geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hannover'den Shinji Kagawa için sürpriz açıklama!
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31 Ocak 2019 17:28
Beşiktaş'ın transfer için İstanbul'a getirdiği Shinji Kagawa için Bundesliga takımlarından Hannover 96'dan flaş bir açıklama geldi.

Hannover A Takım Menajeri Horst Heldt, İstanbul'da bulunan Japon futbolcu hakkında ''Dün geceden beri Borussia Dortmund ile Kagawa transferini konuşuyoruz. Dortmund ile anlaşmaya vardık. Kagawa'nın Beşiktaş'a gitme durumu da var. Artık tercih, oyuncunun kendisinde olacak.'' sözlerini kullandı.

Hannover'in yeni teknik direktörü Thomas Doll ise ''Kagawa'ya kollarımız açık. Çok tecrübeli bir futbolcu ve takım için çok yararlı olacaktır.'' dedi.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA TAMAM AMA...

Siyah-beyazlı takımın yıldız oyuncu için Borussia Dortmund'a kiralama bedeli ödemeyeceği belirtilmişti. Kagawa'nın sezon sonu için satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu 1,6 milyon euro olarak belirlendi.

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