Hannover'den Eran Zahavi açıklaması: "İlgilenmiyoruz"

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Eran Zahavi'nin 2. Bundesliga ekibi Hannover 96 ile görüştüğü iddia edildi. Konuyla ilgili, Hannover 96 cephesinden açıklama geldi...

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; AA
Hannover'den Eran Zahavi açıklaması: 'İlgilenmiyoruz'
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09 Eylül 2020 18:47
Uzun süredir Fenerbahçe ile adı geçen İsrailli forvet Eran Zahavi, Sport 1'in verdiği habere göre Hannover 96 ile görüştü. Haberde, Zahavi'nin 48 saat içinde karar vereceği detayı da verildi.

YALANLAMA GELDİ

NTV Spor'a konuşan Hannover 96 teknik direktörü Kenan Koçak ise, Zahavi'yle ilgilenmediklerini ifade etti. Çıkan haberlerle ilgili konuşan Koçak, "Zahavi ile ilgilendiğimiz yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

İsrail medyası ise, Maccabi Tel Aviv'in milyarder başkanı Mitchell Goldhaar'ın 33 yaşındaki Zahavi'yi tekrar takıma kazandırmak için harekete geçtiğini yazmıştı.

 



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