Uzun süredir Fenerbahçe ile adı geçen İsrailli forvet Eran Zahavi, Sport 1'in verdiği habere göre Hannover 96 ile görüştü. Haberde, Zahavi'nin 48 saat içinde karar vereceği detayı da verildi.



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NTV Spor'a konuşan Hannover 96 teknik direktörü Kenan Koçak ise, Zahavi'yle ilgilenmediklerini ifade etti. Çıkan haberlerle ilgili konuşan Koçak, "Zahavi ile ilgilendiğimiz yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.



İsrail medyası ise, Maccabi Tel Aviv'in milyarder başkanı Mitchell Goldhaar'ın 33 yaşındaki Zahavi'yi tekrar takıma kazandırmak için harekete geçtiğini yazmıştı.







