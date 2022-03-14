Hangisi daha ekonomik: PlayStation mı Xbox mı?

Son zamanlarda oyun fiyatlarının ve konsolların kendi fiyatlarının artması sonucu oyunlara erişmek zorlaştı. Oyun oynamanın cebimizden daha çok para çıkardığı bu dönemde bir konsol almak istersek seçim yaparken iki tarafı iyi tartmalıyız. Şu anda ülkemizde PlayStation ve Xbox rekabet ediyor ve bir konsol alırken bu ikisinden başka seçenek yok. Peki bu kanatlardan hangisi ile uçmalısınız? Alt başlıklarla iki tarafı karşılaştırdık.



Hangi konsol daha ucuz?



Bir oyun konsolu satın alırken düşülen en derin hatalardan biri sadece konsolun fiyatıyla ilgilenmektir. Bir konsolun satış fiyatının ucuz olması, ilerleyen zamanda sizin cebinizden daha az para çıkaracağı anlamına gelmez. Konsolların, PC'ye göre ucuz olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni, Sony ve Microsoft'un konsolu ucuza satıp, geliştiricilerden aldığı oyun satışı komisyonlarıyla kar etmektir. Satın aldığınız PlayStation ya da Xbox'tan aslında üst şirketler kar etmiyor. Konsolu zararına satıp, oyun ve aksesuar satışlarıyla açığı kapatıyorlar.



Birkaç alt başlıkla iki dev konsoldan hangisinin genel olarak daha ekonomik olduğundan bahsettik.



Konsol fiyatı



PlayStation 5 ve Xbox Series X, aynı fiyatla satışa çıkmıştır. Ülkemizdeki stok sorunlarından ve dövizdeki dalgalanmalardan dolayı fiyatlar farklı görünse de aslında iki konsol da 499 dolar fiyat etiketiyle dünyada alıcı buluyor. Türkiye'de ise birkaç bin TL'ye varan fiyat farkları görebiliyoruz. Eğer yeni nesil konsol alıyorsanız ve arada 1000 TL'den yüksek fiyat farkları varsa ucuz olanı almayı düşünebilirsiniz.



Oyun konsollarının kendisi kadar kontrolcüleri de yüksek fiyatlara ulaşmış durumda. Yeni nesil kontrolcüler 1000 TL bandında, önceki nesil kontrolcüler ise 700 TL'ye varan fiyatlarla satılıyor. PlayStation 5'in kontrolcüsü muazzam bir deneyim sunarken Xbox Series, kontrolcüsüyle önceki nesillerden pek farklı deneyim sunmuyor. İki kontrolcünün de fiyatları birbirine yakın. Ancak PlayStation'ın kontrolcüsünü daha çok seveceğinizi aklınızda tutun.



İki konsolun da oyun fiyatları düşük değil. Özellikle AAA oyunlarda iki platform arasında pek fiyat farkı olmuyor. Ancak bazı durumlarda Xbox oyunlarının daha uygun fiyatlı olduğunu söylemeden edemeyiz. Fakat PlayStation'ın ülkemizde önemli bir artısı var. Oyuncu kitlesi geniş olduğu için aldığınız kutulu oyunları takaslamanız ya da hızlıca satmanız mümkün. Xbox'ta ise bu ortam yeni yeni oluşuyor.



Abonelikler



Xbox, Xbox, Xbox. Game Pass denen abonelik tabanlı kütüphane erişimi sayesinde aylık tek bir ücretle yüzlerce oyuna erişmeniz Xbox'ta mümkün. PlayStation'da böyle bir servis bulunmadığı için, Xbox kullanıcısının ayda 45 TL ödediği abonelikle ek ücret ödemeden aldığı oyuna siz yüzlerce TL verebilirsiniz. Back 4 Blood bunun iyi bir örneği.



PlayStation Plus ile Xbox Live Gold'u kıyasladığımızda verilen oyunların PlayStation'da daha kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Bazen PlayStation Plus, verdiği kalitesiz oyunlarla canımızı sıksa da Xbox Live Gold'da ücretsiz verilen oyunları kimse umursamıyor bile. Yine de Xbox Game Pass servisi, Türk oyuncular için büyük bir nimet. Bu yüzden Xbox'a ucuzluk konusunda birkaç artı verebiliriz.



Eklemek istediğimiz bir şey daha var, Game Pass fiyatına göre çok iyi oyunlar sunsa da sınırsız bir kütüphane beklemeyin. Xbox alıp sadece Game Pass'teki oyunlarla mutlu mesut yaşayabileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Evet, fiyata göre muhteşem bir hizmet veriliyor ancak sık sık oyunlara para vereceğinizi aklınızdan çıkarmayın.



Kim hangisini almalı?



Türk oyuncular için Xbox'ın iyi bir seçim olduğu şu anda su götürmez bir gerçek. Eğer PlayStation'daki exclusive oyunları oynamadan mutlu olabilecekseniz Xbox sizin için doğru seçim. Ancak oyun oynamaya daha çok bütçe ayırabilecekseniz PlayStation sizi genel olarak daha çok eğlendirecek.



(Kaynak: shiftdelete.com)



