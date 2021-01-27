Hangisi alırsa alsın İrfan derbide yok

Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş derken, Fenerbahçe ile Galatasaray şimdi de Başakşehir'in milli orta sahası İrfan Can Kahveci için yarışa girdi...



Turuncu-lacivertliler 25 yaşındaki oyuncusuna 12 milyon Euro bedel biçti. Sarıkırmızılılar, 6 milyon Euro ve Ömer Bayram ile son önerisini yapmıştı. Fenerbahçe ise bu rakamda indirim zemini aramak için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la bir görüşme yapacak.



Transfer ziyaretini Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu birlikte gerçekleştirecek. Ancak şöyle bir gerçek var ki kim mutlu sona ulaşırsa ulaşsın, iki takımın 6 Şubat'ta oynayacağı derbide İrfan Can Kahveci sakat olduğu için forma giyemeyecek.



