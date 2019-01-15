Hangi yazar kadındır? (Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Tezer Özlü, Şükran Kurdakul), Kim Milyoner Olmak İster sorusu yanıtı

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında sorulan; Hangi yazar kadındır? sorusunun yanıtını...Hangi yazar kadındır? 14 Ocak akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya sorulan; Hangi yazar kadındır? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.Tezer Özlü, Türk yazar. Başta Çocukluğun Soğuk Geceleri ve Yaşamın Ucuna Yolculuk olmak üzere az sayıda kitabıyla tanınır. Yazar Demir Özlü ve yazar-çevirmen Sezer Duru'nun kardeşidir.Kim Milyoner Olmak İster? Adlı yarışma programı, 2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana ATV kanalında yayınlanmakta olan bir yarışma programı olup programın sunuculuğunu Murat Yıldırım yapmaktadır. Tüm ülkeyi ekranlarda kilitleyen bu program, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma haftanın 3 günü yayınlanmaktadır. İlk önce ünlü tiyatro oyuncusu Kenan Işık tarafından sunulmakta olan Kim Milyoner Olmak İster, 2014 yılında geçirmiş olduğu beyin kanaması dolayısıyla ünlü sanatçı dostları tarafından devam ettirilmiş ve bir süre sonra da yine Işık'ın yakın arkadaşlarından olan ünlü sanatçı Selçuk Yöntem ile yayın akışına devam etmiştir. Ardından geçtiğimiz yıl programı Murat Yıldırım sunmaya başlanmıştır.