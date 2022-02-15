Hangi takım Süper Lig'i ilk 2'de bitirir?

Trabzonspor'a oran verilmedi

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KİM DAHA ÜSTTE BİTİRİR?

GOL KRALI KİM OLUR?

iddaa bayileri ve'da özel etkinlik oyunlarından kazanmak için yeni bir haberimiz var! Spor Toto Süper Lig'de ilk 2'de bitirme oranları güncellendi."Türkiye Süper Lig - İlk 2'de bitirir" özel etkinliğindeve bordo-mavililerin sezonu mutlaka ilk 2'de bitireceği öngörüldü. İlk 2'de bitirme konusunda 3. sıradaki Adana Demirspor'a 1 maç eksiğine rağmen 7 puan fark atangösterildi.40 puan ile 6. sırada bulunan ve ikinci sıradan 8 puan uzakta olanilk 2 için 2. sırada favori gösterildi.açıldı.2. sıradan 10 puan uzakta olan, Aytemizverildi.Süper Lig'de umduğu hedeflerin uzağında kalanverildi.Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında açılan 'Ligi kim daha üstte bitirir' oyununda ise 1.57 ile Fenerbahçe favori gösterildi. Beşiktaş'ın oranı ise 1.82 olarak belirlendi.Süper Lig'de an itibarıyla VavaCars Fatih Karagümrüklü Aleksandar Pesic 12 golle krallık yarışında zirvede. Trabzonspor'dan Cornelius, Kasımpaşa'dan Umut Bozok 11 golle takipte. Mame Diouf ve Mario Balotelli ise 9 golle listede yer aldı.iddaa'da 'Gol Kralı kim olur?' oyununun başladığı sezon başında henüz transfer olmadığı için ismi listede yer almayan Pesic'e özel oran açılmadı ancak 'Diğer' seçeneği 2.07 ile Sırp oyuncu nedeniyle en favori oran konumunda...Trabzonsporlu Cornelius 2.80, Beşiktaş'tan Michty Batshuayi 4.00 ve Adana Demirspor'dan Mario Balotelli 4.80, Hatayspor'dan Mame Diouf 5.50 oranla listede yer aldı.