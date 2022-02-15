Hangi takım Süper Lig'i ilk 2'de bitirir?

iddaa bayileri ve iddaa.com'da özel etkinlik oyunlarından kazanmak için yeni bir haberimiz var! Spor Toto Süper Lig'de ilk 2'de bitirme oranları güncellendi.
"Türkiye Süper Lig - İlk 2'de bitirir" özel etkinliğinde Trabzonspor'a oran verilmedi ve bordo-mavililerin sezonu mutlaka ilk 2'de bitireceği öngörüldü. İlk 2'de bitirme konusunda 3. sıradaki Adana Demirspor'a 1 maç eksiğine rağmen 7 puan fark atan Konyaspor 1.72'lik oranla favori gösterildi.
40 puan ile 6. sırada bulunan ve ikinci sıradan 8 puan uzakta olan Fenerbahçe, 5.00 oranıyla ilk 2 için 2. sırada favori gösterildi. 3. sıradaki Adana Demirspor ile 4. sıradaki Başakşehir için 6.00 oran açıldı.
2. sıradan 10 puan uzakta olan Beşiktaş'a 8.00 oran, Aytemiz Alanyaspor ise 10.00 oran verildi.
Süper Lig'de umduğu hedeflerin uzağında kalan Galatasaray'ın ligi ilk 2'de bitirmesine ise 200. oran verildi.
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KİM DAHA ÜSTTE BİTİRİR?
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında açılan 'Ligi kim daha üstte bitirir' oyununda ise 1.57 ile Fenerbahçe favori gösterildi. Beşiktaş'ın oranı ise 1.82 olarak belirlendi.
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GOL KRALI KİM OLUR?
Süper Lig'de an itibarıyla VavaCars Fatih Karagümrüklü Aleksandar Pesic 12 golle krallık yarışında zirvede. Trabzonspor'dan Cornelius, Kasımpaşa'dan Umut Bozok 11 golle takipte. Mame Diouf ve Mario Balotelli ise 9 golle listede yer aldı.
iddaa'da 'Gol Kralı kim olur?' oyununun başladığı sezon başında henüz transfer olmadığı için ismi listede yer almayan Pesic'e özel oran açılmadı ancak 'Diğer' seçeneği 2.07 ile Sırp oyuncu nedeniyle en favori oran konumunda...
Trabzonsporlu Cornelius 2.80, Beşiktaş'tan Michty Batshuayi 4.00 ve Adana Demirspor'dan Mario Balotelli 4.80, Hatayspor'dan Mame Diouf 5.50 oranla listede yer aldı.
"Türkiye Süper Lig - İlk 2'de bitirir" özel etkinliğinde Trabzonspor'a oran verilmedi ve bordo-mavililerin sezonu mutlaka ilk 2'de bitireceği öngörüldü. İlk 2'de bitirme konusunda 3. sıradaki Adana Demirspor'a 1 maç eksiğine rağmen 7 puan fark atan Konyaspor 1.72'lik oranla favori gösterildi.
40 puan ile 6. sırada bulunan ve ikinci sıradan 8 puan uzakta olan Fenerbahçe, 5.00 oranıyla ilk 2 için 2. sırada favori gösterildi. 3. sıradaki Adana Demirspor ile 4. sıradaki Başakşehir için 6.00 oran açıldı.
2. sıradan 10 puan uzakta olan Beşiktaş'a 8.00 oran, Aytemiz Alanyaspor ise 10.00 oran verildi.
Süper Lig'de umduğu hedeflerin uzağında kalan Galatasaray'ın ligi ilk 2'de bitirmesine ise 200. oran verildi.
TIKLA, İDDAA'DA SEN DE KAZAN!
KİM DAHA ÜSTTE BİTİRİR?
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında açılan 'Ligi kim daha üstte bitirir' oyununda ise 1.57 ile Fenerbahçe favori gösterildi. Beşiktaş'ın oranı ise 1.82 olarak belirlendi.
DAHA YÜKSEK ORANLAR İDDAA BAYİLERİ VE İDDAA.COM'DA
GOL KRALI KİM OLUR?
Süper Lig'de an itibarıyla VavaCars Fatih Karagümrüklü Aleksandar Pesic 12 golle krallık yarışında zirvede. Trabzonspor'dan Cornelius, Kasımpaşa'dan Umut Bozok 11 golle takipte. Mame Diouf ve Mario Balotelli ise 9 golle listede yer aldı.
iddaa'da 'Gol Kralı kim olur?' oyununun başladığı sezon başında henüz transfer olmadığı için ismi listede yer almayan Pesic'e özel oran açılmadı ancak 'Diğer' seçeneği 2.07 ile Sırp oyuncu nedeniyle en favori oran konumunda...
Trabzonsporlu Cornelius 2.80, Beşiktaş'tan Michty Batshuayi 4.00 ve Adana Demirspor'dan Mario Balotelli 4.80, Hatayspor'dan Mame Diouf 5.50 oranla listede yer aldı.