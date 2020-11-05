Hangi oyuncu Bir Başkadır Meryem? Bir Başkadır Meryem'i kim oynadı?

Netflix üzerinden yayınlanacak Bir Başkadır dizisi büyük merak uyandırmış durumda. İzleyiciler Bir Başkadır dizisinin yayınlanacağı 12 Kasım 2020 tarihini merakla bekliyor. Bir Başkadır dizisi Türkiye'nin farklı şehirlerinden, farklı kültürlere ve hikayelere sahip insanların nasıl bir araya geldiklerini anlatacak. Yolların kesişmesi sırasında odaklanılacak konu ise toplumsal tabuların, bireyler üzerindeki etkilerini olacak gibi görünüyor. Yönetmenliğin Berkun Oya'nın yaptığı dizide bir çok deneyimli ve tanınmış oyuncu bulunuyor.

05 Kasım 2020 08:49
Hangi oyuncu Bir Başkadır Meryem? Bir Başkadır Meryem'i kim oynadı?
Büyük beklenti ile izleyici tarafından yayına çıkışı beklenen Bir Başkadır dizisi yeni fragmanı yayınlandı. Bir Başkadır dizisi konusu, Bir Başkadır oyuncuları, Bir Başkadır yönetmeni, Bir Başkadır fragman izle, Bir Başkadır tanıtım filmi detayları için haberimizi okuyabilirsiniz. Netflix üzernden yayınlanacak Bir Başkadır dizisi 8 bölümden oluşacak ve 12 Kasım'da izleyici ile buluşacak. Bir Başkadır dizisi izlemek için Netflix üyeliği gerekiyor ve nasıl üye olacağınıza ilişkin detayları da bularak Bir Başkadır dizisini izleyebilirsiniz. 

Bir Başkadır dizisinde en çok dikkat çeken isimlerden birisi Meryem karakterini canlandıran Öykü Karayel'dir.
BİR BAŞKADIR DİZİ KONUSU NEDİR?

Bir Başkadır dizisi farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalıyor.

BİR BAŞKADIR DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Başkadır dizisi 12 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.



BİR BAŞKADIR RESMİ FRAGMAN İZLE YOUTUBE HD



BİR BAŞKADIR DİZİSİ OYUNCULARI

Öykü Karayel [Meryem]
Fatih Artman [Yasin]
Funda Eryiğit [Ruhiye]
Defne Kayalar [Peri]
Tülin Özen [Gülbin]
Derya Karadaş [Gülan]
Bige Önal [Hayrunnisa]
Settar Tanrıöğen [Ali Sadi Hoca]
Alican Yücesoy [Sinan]
Nesrin Cavadzade [Melisa]
Öner Erkan [Rezan]
Gökhan Yıkılkan [Hilmi]

MERYEM BİR BAŞKADIR HANGİ OYUNCU?

Bir Başkadır dizisinde Meryem karakterini oynayan oyuncu Öykü Karayel'dir. Bir çok önemli dizi ve filmde yer alan Öykü Karayel Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncularından biridir.

Bir Başkadır dizisinde Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem karakteri Bir Başkadır'da Anadolu'dan gelen Meryem'in hikayesini anlatıyor. Anadolu kültürüyle yetişen Meryem'in yolu, şehirde farklı kültürlerde yetişmiş birçok insanlar kesişiyor.

BİR BAŞKADIR DİZİ YÖNETMEN

Daha önce Masum dizisinin yaratıcısı olan ve büyük övgüler alan Berkun Oya Bir Başkadır dizisi yönetmeni, yazdığı ve yönettiği tiyatro oyunlarıyla tanınıyor. İntikam, Analar ve Anneler ve Son gibi dizilerin senaristliğini yapan ve İyi Seneler Londra filmini yöneten Oya, yine Netflix'te yer alacak olan ve Taylan Biraderler'in çekeceği Azizler filminin de senaryosunu kaleme aldı.



BİR BAŞKADIR İZLEMEK İÇİN NETFLİX ÜYELİĞİ

Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.

Netflix güncel abonelik fiyat üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?

Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda sabit bir aylık ücretle izleyin. Aylık plan ücretleri 17,99 TL ile 41,99 TL arasında değişmektedir. Ekstra maliyet yok, sözleşme yok.

  • Temel üyelik: 17,99 TL/ay - Tek cihaz, SD çözünürlük
  • Standart HD: 29,99 TL/ay - İki cihaz, HD çözünürlük
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