Hangi kanalda saat kaçta Formula 1 İstanbul yayınlanacak? İstanbul formula canlı izle

Formula 1 Türkiye İstanbul canlı yayın hangi kanalda, F1 istanbul saat kaçta başlayacak canlı izle detaylarını derlemiiş bulunuyoruz. Ücretsiz şifresiz olarak uydu üzerinden yayınlanabilecek olan 13 Kasım Cuma formula saat kaçta hangi kanalda canlı izle gibi soruları merak eden vatandaşlar cevaplarını alacak. Peki Formula 1 İstanbul canlı saat kaçta izle beraberinde bilgilerini almak için haberimize göz atabilirsiniz.

13 Kasım 2020 09:29
Hangi kanalda saat kaçta Formula 1 İstanbul yayınlanacak? İstanbul formula canlı izle
Intercity İstanbul Park'ta koşulacak yarışta ilk yayın 13 Kasım Cuma Günü olacak. Saat 11.00'de başlayacak 1. Antrenman Turları canlı olacak. Formula 1 İstanbul yarışı 13 Kasım 2020 Cuma günü antrenman turları ile başlıyor. İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yapmıştı. Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine 9 yıl sonra tekrar alındı.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın bu sezonki 14. etabı, İstanbul Park'ta 58 tur üzerinden düzenlenecek.

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Formula 1'in yayıncı kuruluşu S Sport, F1 DHL Türkiye GP'sini tüm yarış severlerin uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak da izleyebileceğini duyurdu.



S Sport'u uydu üzerinden ücretsiz izlemek için uydu bilgileri aşağıdaki gibi olacak:

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

S SPORT UYDU FREKANS BİLGİLERİ

FORMULA 1 TÜRKİYE İSTANBUL CUMA, CUMARTES, PAZAR PROGRAMI

15 Kasım Pazar günü gerçekleşecek yarışın heyecanı 13 Kasım'da antrenman turlarıyla başlıyor. 13 Kasım Cuma günü saat 11.00'de Antrenman 1 ve saat 15.00'te gerçekleşecek olan Antrenman 2, S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.



14 Kasım Cumartesi günü ise saat 12.00'de Antrenman 3 ve saat 15.00'te sıralama turları gerçekleşecek.15 Kasım Pazar günü saat 13:10'da ise F1 Türkiye GP'si Serhan Acar'ın sunumuyla canlı olarak ekranlara gelecek. Tüm hafta boyunca özel içerikler, yarıştan önce ve sonra yaşananlar ve canlı bağlantılarla da F1 Türkiye heyecanı S Sport'ta izlenebilecek.

13 Kasım Cuma

11:00 Formula 1 İstanbul GP 1. Antrenman Turları

15:00 Formula 1 İstanbul GP 2. Antrenman Turları



14 Kasım Cumartesi

12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları

15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları

15 Kasım Pazar

13:10 Formula 1 İstanbul GP



Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.

Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geçmiş yıllarda test pilotluğu yapsalar da İstanbul'daki Formula 1 yarışında yer almadı.

FORMULA 1 İSTANBUL'DA İLK DEFA YARIŞACAK PİLOTLAR

Bu sezonki sürücüler arasında daha önce Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Kimi Raikkonen ve Nico Hulkenberg, Formula 1'in İstanbul ayağında mücadele etti.

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