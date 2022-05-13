GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Bazı diziler bu tatile sezon finali ile geçiş yaparken bazıları televizyon ekranlarına veda ederek final bölümlerini yayınlıyor. Yaz ayları ve sevilen dizilerin tatilleri başlarken hangi diziler final yapıyor? seyircilerin en merak ettiği sorulardan biri haline geliyor.Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabında bulunan bir hikayeden yola çıkarak kurgulanan ve kendisinin de senaryo tasarımını yaptığı Masumlar Apartmanı sezon boyunca her bölümü ile hayranlarını ekran başına toplamayı başardı. TRT 1'in en sevilen dizilerinden olan dizinin başrollerinde sevilen oyuncular Ezgi Mola ve Merve Dizdar bulunuyor. 1. Sezonu ile Türk dizi tarihinde bir çok rekora imza atan dizi 2. Sezonunun yeterince ilgi ve reyting görmemesi sebebi ile 17 Mayıs Çarşamba akşamı ekranları veda edecek. 71. Bölümü ile final yapan dizi gelecek sezon televizyonlarda olmayacak.Başrollerinde Cansu Der eve Caner Cindoruk'un bulunduğu dizi Melis Sezen'in de parlayan bir oyuncu olmasını sağladı. Yayınlanmaya ilk başladığı haftalarda her bölümü ile sosyal medyanın gündemine oturan Sadakatsiz son zamanlarda senaryo ile ilgili problem yaşıyor. Hayranları tarafından da farkedilen bu durum dizinin sonlanmasına sebep oluyor. 25 Mayıs Çarşamba günü 60. Bölümü ile televizyon dünyasına veda ediyor.Uzun süredir ekranlarda olan Bir Zamanlar Çukurova yayınlandığı günden itibaren seyircileri ekran başına kilitlemeyi başardı. 1970'li yıllarda geçen bir aşk hikayesini anlatan ATV'nin sevilen dizisinde önemli isimleri başrolleri paylaşmaktadır. Yayınlandığı günün en çok izlenen dizisi olan ve reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın akıbeti ile ilgili ise net bir bilgi bulunmuyor. Bazı haberler ve iddialara göre 9 Haziran akşamı dizinin 140. Bölümü ile ekranlara veda etmesi bekleniyor. Hayranlarını üzen bu iddia ile ilgili yönetmen ve yapımcıların hangi yolu seçeceği ise henüz kesin değil.