Handy, LeBron ve Kyrie'nin Cavs'deki ilişkisinden bahsetti!

Los Angeles Lakers'ın oyuncu gelişimi antrenörü Phil Handy, Cleveland Cavaliers'ta çalıştığı dönemde LeBron James ve Kyrie Irving'in ilişkisinin nasıl olduğundan bahsetti.



2014-2017 arası Cleveland ekibi, tek şampiyonluğunu dramatik bir şekilde kazanmıştı. LeBron ve Kyrie, Cavs'i 2016 yılında Golden State Warriors'a karşı galip getirmişti ve bu ekibin ve Kyrie Irving'in gelişiminin büyük bir parçası, Handy olarak belirtilmişti.



Handy, Cavaliers organizasyonuna 2013-14 sezonunda Mike Brown ile katılmıştı. Los Angeles Lakers ile koçluk kadrosunun bir parçası olarak 2011-12 sezonundan önce Handy'yi işe alan Brown, Handy'ye büyük bireysel rakamlar ortaya koyan, fakat beklendiği kadar kazanmaya katkıda bulunmayan 21 yaşındaki Irving'i geliştirme görevini vermişti.



"KYRIE, KOBE'YE ULAŞMAYA ÇOK AÇIKTI"



Hem 2016 hem de 2019 NBA şampiyonluklarını kazanmış olan Handy, Kyrie Irving'in gelişimi, LeBron James ile ilişkisi ve çok daha fazlası hakkında konuştu:



"Kyrie, kazanan biri olmak istiyordu. İnsanların ona sadece rakamlarını önemseyen seçkin bir oyuncu olarak bakması onu rahatsız etmişti. Takımına da bir bakmanız lazım. Evet, genç ve yetenekli bir takımdılar, ancak bir şampiyonluk gibi bir şey için yarışmaya hazır değildiler. Bir yıllık kolej basketbolunu oynadıktan sonra lige giren genç bir çocuktu ve olayları anlamaya çalışıyordu."



"Cleveland'a geldiğimde, Mike Brown bana o sorumluluğu vermişti, 'Kyrie'ye rehberlik etmek için buradasın. Ona nasıl çalışacağını öğretmeli ve oyununu başka bir seviyeye taşımasına yardım etmeliyiz.' demişti. Kobe de bunun büyük bir parçasını üstlenmişti, çünkü ben L.A.'den ayrıldıktan sonra Kobe'yi aramıştım ve ona Kyrie'ye rehberlik edip edemeyeceğini sormuştum. Buna çok açık yaklaştı ve Kyrie de, Kobe'ye ulaşmaya çok açıktı."



"LeBRON, ONA YARDIMCI OLMUŞTU"



Irving her zaman NBA'deki en karmaşık ve yanlış anlaşılmış oyunculardan biri olarak ortaya çıkmıştı:



"Onun hakkında insanların bilmediği pek çok şey vardı. Kazanan biri olmak istiyordu. Mirasının nasıl görüneceği konusunda kendini farklı bir kategoriye sokmak istemişti. İşe koyulmuştu ve öğrenmeye istekliydi. Oyun üzerine çalışıyordu. LeBron Cleveland'a geri döndüğünde, onun bir sonraki adımı atmasına gerçekten yardımcı olmuştu."



"İNSANLAR HEP BİR ŞEYLER BULACAKLAR"



İkili, 2016'da bir şampiyonluk da dahil olmak üzere Cavs'i üç kez NBA Finaline çıkarmıştı. Irving, Kevin Durant liderliğindeki Golden State Warriors'a düştükleri 2017 Finallerinden sonra bir takas talep etmişti.



Irving ve James'in ilişkisi, büyük ölçüde LeBron'un etrafında dönen medya sirkinden dolayı zaman zaman çalkantılıydı. Handy, ikisi arasındaki ilişkiye şöyle değindi:



"İnsanlar her zaman yazacak bir şeyler buluyor. İlk yıl geri dönmüş ve NBA Finallerine gitmiştik. Kyrie sakatlanmıştı, ama bu ikili bence tüm zamanların en iyi ikililerinden biri. Birlikte oynama şekilleri ve olayı çözmelerini sağlayan ilişkileriyle. Her ikisi de topu ellerinde isteyen adamlardı ve beraber oynarken, bunun kendilerini etkilemelerine nasıl izin vermeyeceklerini çözmüşlerdi. Ty Lue bunu yönetmek için de iyi bir iş çıkarmıştı ve bu adamları başarılı olma pozisyonuna getirmişti. Bu iki adam anlaşabilmişti, ve çok iyi anlaşmışlardı."



"Bence insanlar her zaman bazı hikayeler bulmaya çalışıyorlar, seçkin bir oyuncuyu başka bir seçkin oyuncuyla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Ama Bron geldiğinde, 'Tüm takım arkadaşlarıma yardım etmek için buradayım' düşüncesiyle gelmişti. Kyrie de bunu kabul etmişti ve beraber başarılı olma yollarını bulmuşlardı. Keşke birkaç yıl daha böyle gidebilseydik."