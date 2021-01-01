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Handy: "Kyrie'yi tanıyana kadar, hakkında çok yanlış şey duyarsınız"

Los Angeles Lakers'ın asistan koçu Phil Handy, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in aşı durumuyla ilgili konuşarak, yıldız oyuncuyu savundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın asistan koçu Phil Handy, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in aşı durumuyla ilgili konuşarak, yıldız oyuncuyu savundu.

Handy, geçmişte Cleveland Cavaliers bünyesindeyken, aynı dönemde takımda bulunan Kyrie ile birkaç sezon çalışmıştı.

Handy, Bally Sports'tan Brandon "Scoop B" Robinson'a, Kyrie'nin aşı durumuyla ilgili mahremiyet talep etmiş olması hakkında şunları söyledi:

"Kyrie, her şeyini gizli tutan adamlardan biridir. Yakın çevresi çok küçüktür ve kendisini tanımadığı insanlara çok fazla açmaz. Kawhi (Leonard) gibi. Kyrie'yi gerçekten tanıyana dek, birçok spekülasyon duyarsınız.

Arada bazı konularla ilgili bazı şeyler söyler, ancak insanlar bu ifadelerle aslında ne demek istediğini anlamazlar. İnsanlara her zaman, eğer birini tanımıyorlarsa, muhtemelen onun hakkında konuşmamaları gerektiğini söylerim."

Irving'in aşı olup olmayacağına dair son durum, halen belirsizliğini koruyor.


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