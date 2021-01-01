Handy: "Kyrie, birlikte çalıştığım en yetenekli oyuncuydu"

Los Angeles Lakers'ın yardımcı koçlarından Phil Handy, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in birlikte çalıştığı en yetenekli NBA oyuncusu olduğunu açıkladı.



Handy, birçok büyük NBA oyuncusuna koçluk yapma ayrıcalığını yaşamıştı ve Kyrie de onlardan biriydi. Handy, eski NBA oyuncusu James Posey ile yaptığı röportajda, Irving'i şu şekilde değerlendirdi:



"O adam muhtemelen etrafında bulunduğum en doğal yetenekli adamdı. James, sen de onunla beraberdin, Ky ile oynadığın dönemde onunla hep spor salonundaydın."



Phil işe alındığında, özellikle Irving üzerinde çalışması söylendiğini açıkladı:



"Mike Brown beni işe aldığında, 'Phil, bu çocuğa akıl hocalığı yapmanı ve elinden geldiğince ona yardım etmeni istiyoruz.' demişti."



Phil, Irving'e koçluk yapmaya başladığında, Kyrie'ye verdiği bazı tavsiyeleri de şöyle paylaştı:



"'Çalışmaya ve birçok sonu olacak bu duruma gerçekten odaklanmaya istekliysen, sana top hakimiyetinde, ayak oyunlarında ve denge bulmanda yardımcı olacağım. Oyununu mümkün olduğunu bile düşünmediğin başka bir seviyeye taşıyacaksın.' demiştim."



