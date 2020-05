Handy: "Kobe ve LeBron, sanılandan çok daha ortak noktaya sahip"

Los Angeles Lakers'ın asistan koçu Phil Handy, merhum Lakers efsanesi Kobe Bryant ve süperstar LeBron James'in, sadece oyunları üzerine değil, aynı zamanda iş ahlakı ve zanaatlarına harcadıkları çaba üzerine de insanların farkında olduklarından çok daha fazla ortak noktaya sahip olduklarını söyledi.



Handy, ClutchPoints'in Battle for LA podcasti için yaptığı röportaj sırasında şunları ifade etti:



"Kesinlikle, bu adamlarla ilgili sürekli GOAT tartışmaları yapıyorlar. Bu adamları her gün birbirleriyle karşılaştırmaya çalışıyorlar. Ancak insanların anlamadığı şey, bu üç adamın (Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James) ve diğer büyük oyuncuların iş ahlakı öyle bir seviyede ki, saha içinde ve dışında vücutlarına bakma konusunda ortaya koydukları işi gerçekten anlamayacakları bir noktaya gelmiş durumda."



"Ve Kobe ve LeBron arasında, onlarla birlikte geçirdiğim zamanlarda çok sayıda ortak nokta var. Basketbol IQ'ları ile oyunu inceleme şekilleri, rakiplerini inceleme şekilleri ve kendilerini nasıl çalıştırdıkları çok benzeşiyor. Onlar farklı bir sınıftalar, çünkü oyunu kendileri için mükemmelleştirmeye gerçekten uğraşıyorlar. Her gün, kendilerini olabildikleri kadar büyük olmaya zorluyorlar. Her iki adamla da çalışma şansı bulduğum için diyebilirim ki, oyuna yaklaşım şekilleri ve çalışma şekilleri konusunda çok fazla benzerlik var."