Eczacıbaşı oyuncuları yeni sezon başlamadan önce kamera karşısına geçip açıklamalarda bulundu.

Eczacıbaşı Dynavit 2023-24 sezonu kadrosuyla basının karşısına geçti. Geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde ve Sultanlar Ligi'nde final oynayan Eczacıbaşı'nda Kaptan Tijana Boskovic, milli yıldız Hande Baladın ve Defne Başyolcu Milliyet'in sorularını yanıtladı. Hande Baladın en büyük hayalini açıklarken Boskovic takımın en çılgınını açıkladı.



"UMARIM BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRİRİZ"



Yeni sezon öncesinde duygularını açıklayan Hande Baladın, "Mutluyuz evimize döndüğümüz için. Daha yeni geldik dün katıldık takıma. Daha takım olarak antrenman yapabilmiş değiliz. Bugün ilk antrenmanımızı gerçekleştireceğiz. Heyecanlıyız. Çok yoğun bir milli takım sezonu geçti. Daha sonra eve dönmek güzel hissettiriyor gerçekten. Mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Umarım sağlıklı, mutlu, başarı dolu bir sezon bizi bekler." dedi.



Gelişimine dair de açıklamalarda bulunan Hande Baladın, "Bu konu tabii uzun ve sıkıntılı bir konu aslında (Gülerek) Üstünden 6 yıl geçti. Çok pozisyon değişikliğine uğradım aslında bunun da bir hikayesi var. Herkes bu konuyu bilmediği için daha farklı yorumluyorlar. Bu konuda çok mutluyum. Bu her zaman hedefim ve hayalimdi. Bunun üzerine ben çok çalıştım. Eleştiriler o zaman da vardı günümüzde olduğu gibi. Hep Power Smaçör olarak adlandırılıyordum ama manşetimin iyi olmadığı söyleniyordu. Ben de bunu biliyordum, dışardan duymama gerek kalmıyordu (Gülerek). Komple smaçör olabilmek en büyük hayalimdi." ifadelerini kullandı.



"ELEŞTİRİYİ BİZ YAPIYORUZ"



Sosyal medyadan gelen eleştirileri okumadığını söyleyen Hande Baladın, "Şöyle eskiden yaşım küçükken sosyal medyayı takip ediyordum. Daha sonra işler farklı bir boyuta çıktığı için girip ne yazılmış ne söylenmiş diye okumuyorum. Bir noktadan sonra farkına varıyorsun eleştiri alabilmek güzel ama bunlardan çoğunlukla uzak kalmaya çalışıyoruz. Zaten sahada iyi oynayıp oynamadığımızın farkında olan en çok kendimiziz. Bence en büyük eleştiriyi kendimize yapıyoruz. Bu farkındalığa sahip sporcular olduğumuz için iki yöne de birazcık mesafeli kalmaya çalışıyorum. Çünkü kendi düşüncemde aslında benim bir yolum var, hedeflerim var. Bu hedef doğrultusunda kendi alanımda kalıp, kendi önüme bakmak istiyorum." dedi.



Bu sezonki en büyük hedefinin kupalar kazanmak olduğunu söyleyen Hande Baladın, "Olimpiyatlar bir yana çünkü milli takımla en büyük hedefimiz olimpiyatlarda madalya kazanmak. Madalya kazanacağımıza ve gücümüz olduğuna inanıyorum. Tabii ki oradaki en büyük hayalimiz kupa kazanmak. Eczacı ile geçen sezon her kulvarda final oynadık. Çok ucundan kaçırdık aslında kupayı. Yıllardır hayalini kurduğumuz bir şey. Eczacıbaşı ailesiyle, tribünümüzle özellikle alt yapıdan çıkan bir sporcu olarak burada en büyük hayalim kupa kazanmak. Bu kupalara erişmek istiyorum." sözleriyle cümlelerini noktaladı.



"HANDE İLE GURUR DUYUYORUM"



Bu sezon Eczacıbaşı'yla hedefinin kazanmak olduğunu söyleyen Tijana Boskovic, "Her zaman olduğu gibi hedef kazanmak. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her şeyimizi vereceğiz. Bu kulüpte hedef hiçbir zaman değişmiyor." ifadelerini kullandı.



Hande Baladın ile Milli Takım'da kazandığı şampiyonluklar için gurur duyduğunu söyleyen Tijana Boskovic, "Hande çok güzel bir milli takım sezonu geçirdi. Onunla gerçekten gurur duyuyorum. Aynı şekilde Simge ve Elif'ten de bahsetmem gerekir. Onlar da milli takımda çok önemli bir iş başardı birlikte. Aslında Türk voleybolu için hepsi bir ilki başardı. Büyük turnuvada böyle bir başarı geldi. Finalde onlara karşı oynayan taraftaydım. Avrupa Şampiyonası'nda o finali kaybetmek tabii ki beni üzdü. Aynı zamanda arkadaşlarıma başardıkları için gurur duyuyorum." dedi.



KISA SORU CEVAPLAR



Kendisine gelen kısa soru-cevap kısmında Tijana Boskovic'in cevapları şu şekilde:



Takımın en çılgını?

"Yasemin Güveli (gülerek)"



Takımın en çalışkanı?

"Bence bütün oyuncular. Gerçekten çok çalışıyoruz."



En cömert kim?

"Simge Abla demek istiyorum. O her zaman bizim yanımızda. Her şey için yardım ediyor. Özlelikle genç oyunculara."



Takımın en şıkı kim?

"Hande demek istiyorum. Onun tarzını beğeniyorum. Aynı zamanda Simge."



Takımın DJ'yi kim?

"Hande.. DJ o oluyor ama bazen onun müziklerini beğenmiyorum. (Gülerek)"



Takımın en oburu?

"Ben yemeği çok severim (Gülerek) Türk yemekleri yemekten keyif alıyorum. Bu benim."



Favori Türkçe kelimelerin hangisi?

"Mercimek çorba (Gülerek) Çok var. Aşkım, canım..."



Taraftara Türkçe bir şeyler söylemek ister misin?

"Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni sezon başlıyor. Sizi bekliyorum."