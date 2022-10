Hande Baladın: 'Türkiye ligi dünyanın en iyilerinden'

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Hande Baladın, bu sezon mücadele edecekleri tüm kulvarlarda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.



AA muhabirine açıklamada bulunan Hande Baladın, yeni sezonda CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Kupa Voley'de mücadele vereceklerini dile getirdi.



Ankara'da oynadıkları Kupa Voley maçlarıyla sezonu açtıklarını anlatan milli voleybolcu, "Önümüzde 4 kupa var. Bu 4 kupada da şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyoruz. Şampiyon olmak, kulübümüze kupa kazandırmak istiyoruz. Sahaya çıktığımız her maçta iyi voleybol oynayıp, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.



Hande Baladın, takımlarına yeni katılan oyuncular olduğunu vurgulayarak, "Onlara buranın kültürünü, vizyon ve misyonunu en iyi şekilde açıklamaya çalışacağız. Zaten nasıl bir takıma katıldıklarını biliyorlar. Onlar da çok sıcak kanlı insanlar. Birbirimize çabuk alışacağımızı düşünüyorum. Biraz zamana ihtiyacımız var ama ligde Fenerbahçe ile yapacağımız ilk maça en iyi performansımızla çıkmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



- "Eczacıbaşı'nın hak ettiği yer Şampiyonlar Ligi"



Red Bull sporcusu Hande Baladın, bu sezon mücadele edecekleri CEV Şampiyonlar Ligi'ne büyük önem verdiklerini dile getirerek, "Geçen sene CEV Kupası'nda şampiyon olduk. Eczacıbaşı'nın hak ettiği yer Şampiyonlar Ligi. Tekrar orada mücadele edeceğimiz için çok mutluyuz. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Eczacıbaşı Spor Kulübünün altyapısında yetiştiğini hatırlatan milli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kulübün, benim üzerimdeki emekleri çok büyük. Buralara gelmemin en büyük sebeplerinden biri Eczacıbaşı'ndan yetişmiş olmak. Diğer altyapılarla kıyaslandığında daha farklı bir konumda hissettim. Bu da Eczacıbaşı'nın misyon ve vizyonuyla alakalı. Kendi aile kültürlerini, altyapıda küçük oyunculara aşılamaya çalışıyorlar. Bunu en iyi şekilde tecrübe ettik."



- "Türkiye ligi dünyanın en iyi liglerinden biri"



Hande Baladın, Misli.com Sultanlar Ligi'nde çok üst düzey oyuncuların forma giydiğini anlatarak, "Böyle üst düzey oyuncuların Türkiye'ye gelmesiyle ligin kalitesi de artıyor. Şimdi Egonu, Boskovic gibi oyuncular burada. Türkiye ligi dünyanın en iyi liglerinden biri. Onlar buraya geldikçe, Türkiye'de voleybol daha iyi bir noktaya çıkıyor." şeklinde konuştu.



Milli voleybolcu, her geçen sezon kendisini geliştirdiğini dile getirerek, "Kariyerime orta oyuncu olarak başladım, daha sonra smaçör olabilmek için bir pasör çaprazı bölümünden geçtim. Her geçen sene daha olgunlaşıyor ve daha profesyonel düşünmeye başlıyoruz. Bulunduğum konumdan mutluyum ama önümde çok uzun yıllar ve ulaşmak istediğim daha üst noktalar var. Bunun için de elimden geleni yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ