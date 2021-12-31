Hande Baladın kimdir? Ne iş yapıyor?

Voleybolcu Hande Baladın, O Ses Türkiye programındaki performansıyla dikkatleri çekti. Ünlü voleybolcu Hande Baladın sahne performansıyla ilgi uyandırdı. İşte Hande Baladın kimdir sorusunun cevabı...Hande Baladın, Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı VitrA takımında oynamaktadır. Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı.•2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu•2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü•2018 CEV Kupası Şampiyonluğu•2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)•2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği•2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu•2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü•2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği•2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu•2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü•2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği•2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği•2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği•2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"•2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"