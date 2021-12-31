Hande Baladın kimdir? Ne iş yapıyor?

O Ses Türkiye Yılbaşı programında dikkat çeken Eczacıbaşı Dynavit ekibinin başarılı voleybolcusu Hande Baladın, internette aranıyor. İşte Hande Baladın kimdir sorusunun cevabı

31 Aralık 2021 15:26
Hande Baladın kimdir? Ne iş yapıyor?
Voleybolcu Hande Baladın, O Ses Türkiye programındaki performansıyla dikkatleri çekti. Ünlü voleybolcu Hande Baladın sahne performansıyla ilgi uyandırdı. İşte Hande Baladın kimdir sorusunun cevabı...

Hande Baladın kimdir?
Hande Baladın, Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı VitrA takımında oynamaktadır. Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı.

HANDE BALADIN BAŞARILARI

Kulüp Başarıları

•2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
•2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
•2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
•2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)
•2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
•2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım

•2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
•2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
•2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
•2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
•2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
•2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği
•2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

Bireysel Başarılar

•2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"
•2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"

Diğer Haberler

Hande Baladın kimdir? Ne iş yapıyor? Gündem Hande Baladın kimdir? Ne iş yapıyor?
Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Gündem Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Kaç yaşındadır?
İlayda Alişan kimdir? Kaç yaşında? Gündem İlayda Alişan kimdir? Kaç yaşında?
Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler kimdir? Gündem Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler kimdir?
Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kaç yaşında? Gündem Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kaç yaşında?
Ahmet Ağaoğlu: 'Başarımız, ekip çalışmasının ürünü' Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu: "Başarımız, ekip çalışmasının ürünü"
Ozan Akbaba kimdir? Kaç yaşında, hangi dizide oynadı? Gündem Ozan Akbaba kimdir? Kaç yaşında, hangi dizide oynadı?
Ali Koç: '2021'in en anlamlı adımı Yargıtay kararı oldu' Fenerbahçe Ali Koç: "2021'in en anlamlı adımı Yargıtay kararı oldu"
Joao Cancelo, hırsızların saldırısına uğradı! Manchester City Joao Cancelo, hırsızların saldırısına uğradı!
Daha fazla göster
1 FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Manresa-Hapoel Kudüs bir daha ertelendi
2 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Avrupa maçı ertelendi
3 Leeds United-Aston Villa maçına koronavirüs engeli
4 Patrick Vieira, Kovid-19'a yakalandı
5 Lorenzo Insigne, koronavirüse yakalandı!
6 Real Madrid'de iki koronavirüs vakası
7 Joshua Kimmich, 2021 yılını kapattı!
8 Belenenses'teki koronavirüs vakaları Omicron varyantı çıktı!
9 Igor Tudor, koronavirüse yakalandı
10 Koronavirüse yakalanan Jaylen Brown karantinaya alındı
yukarı ok