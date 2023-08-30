Hande Baladın: ''İstediğimiz kupayı alıp döneceğiz''

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın, Polonya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hande Baladın: ''İstediğimiz kupayı alıp döneceğiz''
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30 Ağustos 2023 20:40
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın, Polonya'ya karşı alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu belirten Hande Baladın, "Harika bir takım oyunu oynadığımızı düşünüyorum. Bugün burada inanılmaz bir atmosfer vardı. Harika bir maçtı. Mental olarak çok zor bir maçtı ama takımın her bir bireyi gerçekten mental olarak ne kadar sağlam olduğunu gösterdi. Çok mutlu ve gururluyum. Umarım istediğimiz kupayı alıp döneceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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