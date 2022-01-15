Hamzaoğlu: 'Transfere ihtiyacımız var'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildikleri maç sonrası haklı bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.



Galibiyetten dolayı rakiplerini tebrik eden Hamzaoğlu, "Maçın başında zaman zaman iyi işler yaptık. Topa sahip olduk, rakip alana yerleştik, golden sonra rakip sahada pozisyon üretmek adına baskın göründük ama çok etkili olamadık." ifadelerini kullandı.



İkinci yarıda gol ararken kalelerinde golü gördüklerini vurgulayan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:



"2-0 olunca oyun tamamen onların kontrolünde geçti. Biz bugün hak edecek oyunu oynayamadığımız gibi mücadeleyi de ortaya koyamadık. Enerjimiz düşüktü. Haklı bir mağlubiyet yaşadık. Transfer dönemi devam ediyor, elimizi çabuk tutmamız gerekecek. Aynı oyuncular üzerine yük bindi. Takviyeye ihtiyacımız var gibi görünüyor."





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