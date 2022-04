Hamzaoğlu'ndan Terim, Denizli ve Güneş'e gönderme

Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Türk futbolunun her geçen gün kötüye gittiğini söyledi.



Galatasaray'ın başında 2014-2015 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan, en üst ligde birçok takımda görev yapan ve şu an Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



- "Yabancı sayısı 3 olsa ne olur!"



Türk futbolunda kulüpler ve milli takım düzeyinde yaşanan başarısızlık, kulüplerin içinde bulunduğu maddi sorunlar ile sonuçlanamayan yayın ihalesi hakkında konuşan Hamza Hamzaoğlu, "Futbol bu noktaya bağıra bağıra geldi. Daha da kötü günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Kişilerin değişmesi çözüm getirmiyor. Spor Yasası ne kadar doğru ve uygulanabilir? Acaba çözüm o mu ya da başka bir şeyler mi? Bunları çok iyi irdelemek lazım." ifadelerini kullandı.



Hamza Hamzaoğlu, Türk futbolunda sorunların çözümünün ilk adımının mantalite değişikliği olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Önce biz değişeceğiz. Niyetler değişecek. Sadece kulüplere hizmet etme anlayışı bizlerde hasıl olacak. Ondan sonra bir şeyler değişir. Hep yabancı kuralı, 10 mu olsun, 8 mi olsun, 5 mi olsun? Mesele bu değil ki! Serbest olsun. İmkanlarımıza göre hareket etmeyi beceremiyorsak ya da kulübümüzün imkanlarını kendi menfaatlerimiz için kullanıyorsak siz yabancı sayısını kaç yaparsanız yapın. 10 da yapsanız 3 de yapsanız o kulüp o kadar zarar görecek. Niyetler kötüyse bunun önüne geçme şansınız yok. Bu, ancak kontrolle olur. Kulüplerin girdilerini ve çıktılarını kontrol edersiniz. Mali anlamda disipline sokarsınız. Bunu da siz yapmıyorsanız kulüplere hiçbir şekilde destek vermezsiniz. Doğru yönetilen kulüpler doğru yerde olurlar. Kötü yönetilenler de bu liglerden çekilip giderler, yok olurlar. O zaman herkes kendisine çeki düzen verir.



Kulüplerin mali anlamdaki sıkıntılı durumunun, onların rahat hareket etmesine de engel teşkil ettiğini anlatan Hamzaoğlu, "Bunların üstesinde gelebilmek kolay değil. Şu anda bütün kulüplerimiz bu anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Eski durumlarını arar pozisyondalar. İnşallah Türk futbolu en kısa zamanda bu durumun üstesinden gelecek bir formül üretir. Böyle devam ederse kulüplerin rahat hareket etme şansı olmayacak. Futbolumuz da bana göre her geçen gün daha geriye gidecek." diye konuştu.



- "Rekabeti yaşamayı bilmiyoruz"



Hamza Hamzaoğlu, Türk futbolunda deneyimli isimlerden doğru bir şekilde faydalanılamadığını aktardı.



Futbol camiasında saygı ve sevgi ortamının bulunmadığını anlatan Hamzaoğlu, şu görüşleri paylaştı:



"Bu tecrübeleri edinmiş insanları doğru bir şekilde kullanabilmek ayrı bir meziyet. Biz bunu beceremiyoruz. Bir bencillik, 'O yapmasın, ben yapayım' mantığı var. Başkası başarılı olduğunda onu çekememezlikler var. Onun başarısını küçümsemeye çalışmak var. Eğer başarılı insanları değerli kılarsak bizim başarılarımız daha anlamlı olur. Rekabeti yaşamayı bilmiyoruz. Rakiplerimize karşı davranışlarımız doğru değil. Saygıyı ve vefa duygusunu kaybettik. Emek vermiş insanların emeklerini çok kolay heba edebiliyoruz. Onların üzerinden kendimize başka rantlar peşinden koşuyoruz. Bunlar olduğu sürece Türk futbolu iyiye gitmez. Bu düşünceler de değişebilirse ancak o zaman yukarıya doğru çıkış başlayabilir. Bunu umuyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Çok güçlü bir ülkeyiz. Buna karar verdiğimiz gün bu gidişatı tersine çevirmek bizim elimizde. Bunu başarabilecek potansiyelimiz var. İnşallah bir gün bir yerde hepimize bir şeyler dank eder ve artık doğru işleri yapmaya başlarız."



- "Terim, Denizli ve Güneş de bir şeyler yapabilirlerdi"



Hamza Hamzaoğlu, Türk futboluna kulüpler ve milli takım düzeyinde önemli başarılar yaşatan Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli'nin şu anda herhangi bir görevde bulunmadığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:



"Yanlış. Bu, düşüncelerin getirmiş olduğu bir durum. Futbol buraya gelirken sadece başkalarını suçlayamam. Ben de bu işin içindeydim. 'Niye bu noktaya gelmesine müsaade ettim' diye kendimi sorgularım. Bu duruma gelirken hatalı olduğunu düşünmesem de kendimi suçlarım. Fatih hoca, Şenol hoca, Mustafa hoca ve Yılmaz hoca. Hepsi bizim hocalarımız. Çok önemli tecrübeye sahipler. Onlar da bu işin içindeydiler. Onlar da bir şeyler yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Gelinen noktada sadece başkalarını suçlayarak da bir yere varamayız. Kendimizin de hatası olduğunu kabul etmek zorundayız. Şu anki durumu bütün gerçekliğiyle kabul edip buradan ne şekilde çıkılabilir, bunu düşünmek, toplanmak ve fikir birliğine varmak gerekiyor. İnşallah bunu da zamanla yaparız."



- "Kendimizi Süper Lig hedefine yakın hissediyoruz"



Eyüpspor'da göreve başladıktan sonra oldukça mesafe katettiklerini belirten Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.



Uzun yıllar Süper Lig'de görev yaptıktan sonra bir alt ligde takım çalıştırmanın kolay olmadığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Eyüpspor'a gelişimiz hiç kolay değildi. Yıllar sonra bir alt lige dönmek ve yeni bir serüvene başlamak bizim için farklı olacaktı. Bir kulübü alıp bir yerlere taşıyabilmek ve o kulübün hedeflerine katkı sağlayabilmek arzu ettiğimiz bir yoldu. Birlikte bir şeyler yapabileceğimizi hissettik ve bu kararı verdik." şeklinde konuştu.



Kadroda Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncuların fazlalığına vurgu yapan Hamzaoğlu, "Beraber bir şeyler üretme konusunda eksikler gördük. Oldukça yol katettik. Takımımızın sahada bir oyun planı var. Ne oynadıklarını bilerek sahada mücadele ediyorlar. Ligin sonları yaklaştığında kendimizi Süper Lig hedefine çok yakın hissediyoruz. MKE Ankaragücü maçıyla takıma çok daha fazla öz güven aşılandı. İnşallah Süper Lig yolunda emin adımlarla devam ederiz." diye görüş belirtti.



- "Trabzonspor hak ettiği bir şampiyonluk yaşayacak"



Hamza Hamzaoğlu, Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 13 puan önünde lider durumunda bulunan Trabzonspor'un şampiyonluğu hak ettiğini aktardı.



Bordo-mavili takımın teknik direktör Abdullah Avcı'yla iyi bir uyum yakaladığını belirten Hamzaoğlu, "Trabzonspor hak ettiği bir başarıyı yaşıyor. İnşallah bunu da bu sene taçlandırırlar. Yıllardan beri çok mücadele verdiler. Bu sezon hak ettikleri bir şampiyonluk yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.