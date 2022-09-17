Hamza Yerlikaya: 'Millet olarak onur ve gurur duyduk'

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül'ün Türkiye adına 4. altın madalyayı kazandığını belirterek, "Millet olarak onur ve gurur duyduk." dedi.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden şampiyonayı yerinde takip eden Yerlikaya, Taha Akgül'ün altın madalya kazandığı müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Milli sporcuları tebrik eden Yerlikaya, "Bu, buradaki 4. altın madalyamız. Burhan'ı, Rıza'yı, Yasemin'i, Taha'yı tebrik ediyoruz. Biz millet olarak onur ve gurur duyduk. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen federasyonlarımıza, hocalarımıza, antrenörlerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Yerlikaya, uluslararası organizasyonlarda farklı branşlarda milli sporcuların aldığı madalyalara dikkati çekerek, "Türk sporu yeniden diriliş, yeniden varoluşunu gösteriyor. Son zamanlarda alınan madalyaları da görüyorsunuz. Bunlar sürekli artarak büyüsün istiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.









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