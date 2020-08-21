Hamza Hamzaoğlu'ndan Gökhan Töre açıklaması

Malatyaspor'da yeni teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Gökhan Töre hakkındaki iddialar için açıklamalarda bulundu.

Hamza Hamzaoğlu'ndan Gökhan Töre açıklaması
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21 Ağustos 2020 21:35
Yeni Malatyaspor'un başına geçen Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş'a gitmesi gündemde olan Gökhan Töre ile ilgili konuştu.

beIN Sports'a röportaj veren teknik adam, "Gökhan Töre ile ilgili derin bilgim yok. Kampta değil, gitmeyi de düşündü. Süreci yönetime bıraktık. Ayrılma noktasına gelince yol haritasını çizeceğiz" dedi.

Malatyaspor'un başkanı Gevrek geçtiğimiz günlerde, "Beşiktaş, Gökhan Töre'yi istiyorsa bonservis verecek. Kulüp tarafından resmi bir teklif gelmedi ama Sergen hoca beni arayıp Gökhan Töre'yi talep etti. Takasta maaşını karşılayabilecek oyuncu olursa, Beşiktaş'tan isteriz. Tyler Boyd ve Umut Nayir olabilir." demişti.

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