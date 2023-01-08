Hamza Hamzaoğlu: 'Üstün tarafları yok'

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi değerlendirdi.



Sarı-kırmızılı takımı çalıştırdığı dönemde 3 kupa birden kazanan Hamzaoğlu'nun derbi için görüşleri şu şekilde;



"Galatasaray ve Fenerbahçe çok formda. İki takımın da farklı oyun anlayışları var. Derbi, hızlı hücumları iyi yapabilen, ön bölgede kaliteli gol ayaklarına sahip aynı zamanda etkili orta saha oyuncularının bulunduğu iki takımın mücadelesi olacak. 90 dakika boyunca özellikle hücuma çıkarken kaptırılacak topların çok önem kazanacağını düşünüyorum. Buradaki hızlı hücumlar maçın sonucunu belirleyecek. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin mevcut durumlarına baktığımda birbirlerinden daha üstün denilebilecek bir tarafları yok diyebilirim. Tempolu bir maç izleyeceğimiz kesin.



Galatasaray'da oynarsa Gomis, son haftalarda çok formda ve gol bölgelerinde etkili. Aynı şekilde Mertens de formda. Icardi sakatlıktan çıktı ama büyük maçlarda kalitesini ortaya koyuyor. Fenerbahçe'de eğer önde kullanılırsa Ferdi'nin fark yaratacağını düşünüyorum. İrfan Can, Batshuay'ive oynarsa Valencia da etkili olacak isimler."





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