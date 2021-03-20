Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'e geri döndü

Son olarak Malatyaspor'da görev yapan Hamza Hamzaoğlu, Kayserispor'un yeni teknik direktörü oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'e geri döndü
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20 Mart 2021 22:25
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu getirildi.

Dan Petrescu ile yollarını ayırdıktan sonra Uğur Kulaksız ile yola devam eden Kayserispor, Karagümrük'e 3-0 yenildikleri maçın ardından değişiklik yapma kararı aldı.

Kayserispor'un yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.

Hamza Hamzaoğlu, 21 Şubat tarihinde Malatyaspor ile yollarını ayırmıştı.


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